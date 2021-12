https://mundo.sputniknews.com/20211226/potente-como-un-tren-salvaje-como-un-jabali-1119739643.html

Potente como un tren, salvaje como un jabalí | Video

Potente como un tren, salvaje como un jabalí

Captan en video a un enorme jabalí embistiendo estir un portón de metal y derribándolo de un solo golpe. Pero lo más sorprendente fue lo que hizo después. 26.12.2021, Sputnik Mundo

En las imágenes se logra apreciar cómo escapa del ruido de los automóviles que transitaban a su lado, pero luego un gran camión pasa por el borde de la carretera. El animal se asusta y huye atravesando un portón metálico, que derriba como si fuese un tanque.Sin embargo, para asombro de todos, el animal continúa su veloz huida volando sobre un muro de casi un metro de altura, que superó sin dificultad con un gran salto. El mamífero no parecía haber sufrido lesiones al irrumpir por la fuerza en el patio, y luego de su salto se escondió entre unos arbustos.El video ha empezado a hacerse viral no solo por la fuerza del jabalí, ya que son famosos por ser imparables y provocar destrozos cuando están escapando de algo. Sino por la agilidad con la que saltó sobre el muro.Según los comentarios del video se pudo conocer que el enorme animal permaneció escondido hasta que el propietario del lugar logró ahuyentarlo con ayuda de un amigo, no sin antes jugar un rato al escondite con ellos.

