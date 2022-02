https://mundo.sputniknews.com/20220216/china-espera-que-estados-unidos-deje-de-publicar-informacion-falsa-respecto-a-ucrania-1121746661.html

China espera que Estados Unidos deje de publicar información falsa respecto a Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — China espera que se detenga la desinformación que ha generado Estados Unidos alrededor de Ucrania, declaró el portavoz del Ministerio de... 16.02.2022, Sputnik Mundo

El diplomático chino acusó a EEUU de "exagerar la amenaza de guerra" y "crear las tensiones", lo que ha sido "un grave golpe a la economía, la estabilidad social y la vida del pueblo de Ucrania".Wang indicó que la desinformación, además, obstaculiza el avance del diálogo y las negociaciones.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas cerca de la frontera ucraniana durante las maniobras ruso-bielorrusas, que Occidente interpretó como preparativos para una posible invasión.La semana pasada, Estados Unidos alertó de un riesgo de que Rusia podría invadir Ucrania antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que se llevan a cabo hasta el 20 de febrero.Moscú niega categóricamente tener planes de invadir Ucrania y declara que no amenaza a nadie, señalando que tales acusaciones se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Ígor Konashénkov, informó el 15 de febrero a los periodistas que las unidades de los Distritos Militares rusos Sur y Oeste, participantes de las maniobras, han empezado a regresar a sus bases. Acercamiento entre Rusia y ChinaChina insta a Occidente a dejar de atribuir un carácter negativo al acercamiento entre Moscú y Pekín pues no está dirigido contra terceros países, declaró Wenbin."China y Rusia, bajo el liderazgo de los jefes de los dos Estados, siempre han abogado por el desarrollo de las relaciones a largo plazo de buena vecindad, amistad y cooperación mutua en base a la no adhesión a bloques y el rechazo a la confrontación, relaciones que no están dirigidas a terceros países", dijo Wang ante la prensa.El vocero destacó que ambos países siempre se han adherido al objetivo de construir relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la imparcialidad, la justicia y la colaboración mutuamente beneficiosa."La comunidad internacional ve claramente quién en el mundo es el verdadero instigador de los problemas y representa una amenaza real para la seguridad", señaló Wang.Según el representante, China defiende las relaciones equilibradas y justas hacia los intereses e iniciativas de los países en el área de la seguridad, así como la resolución de problemas mediante el diálogo."Hacemos un llamado a las partes involucradas para que cesen las declaraciones que aumentan las tensiones, la propaganda de confrontación y la difusión de información falsa por intereses políticos, es inmoral y extremadamente peligrosa", subrayó.El 16 de febrero, el secretario general de la OTAN, Jens Stontenberg, declaró que el acercamiento entre Rusia y China, en particular en el ámbito militar y diplomático, es una realidad que afecta a la seguridad de la Alianza Atlántica.Rusia y China califican sus relaciones de asociación estratégica y colaboran en organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica) y la ONU.Además, los dos países realizan proyectos conjuntos en los ámbitos energético, económico, comercial y otros, y mantienen con regularidad reuniones al más alto nivel, tanto en formato presencial como por videoconferencias.En particular, Rusia y China amplían la práctica de operaciones en moneda nacional y crean mecanismos para minimizar las consecuencias negativas de las sanciones unilaterales.Moscú y Pekín también tienen posiciones cercanas en el comercio internacional, abogando por un sistema comercial abierto y no discriminatorio.

