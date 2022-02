https://mundo.sputniknews.com/20220216/argentina-la-franja-y-la-ruta-de-la-seda-1121742178.html

Argentina, la Franja y la Ruta de la Seda

Argentina, la Franja y la Ruta de la Seda

La incorporación de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda, que se rubricó durante la visita del presidente Alberto Fernández a Pekín, es una oportunidad...

La Franja y la Ruta de la Seda es el programa de desarrollo de infraestructura global insignia de China, que busca impulsar además lazos políticos y económicos con las naciones participantes, con un claro objetivo geopolítico de disputa con EE.UU.¿Qué firmó Argentina?Argentina, pese a su crisis, es miembro del Grupo de los 20 y el Gobierno de Xi Jinping ansiaba tener un socio fuerte de Latinoamérica en ese proyecto, el de mayor importancia en su política exterior.La revista especializada DangDai precisó que la firma del Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación se realizó entre el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, y el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, He Lifeng.En la reunión se planteó la expectativa argentina por trabajar bilateralmente para incrementar el contenido local (participación de empresas proveedoras argentinas) en las obras.El financiamiento para obras de infraestructura estratégicas en la Argentina consta de dos tramos:1. Uno ya aprobado por 14.000 millones de dólares, acordado en la V Reunión del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica.2. Un segundo paquete por 9.700 millones de dólares, que la Argentina presentará en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos países para trabajar en el Plan de Cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.Bajo estos dos mecanismos de relacionamiento bilateral se discutirán oportunidades concretas para promover la inversión extranjera directa de China en la Argentina con el objeto de ampliar su oferta exportable, al tiempo que se trabajará con el objetivo de ampliar la participación de proveedores argentinos en las obras de infraestructura.En adición al Memorándum de la Franja y de la Ruta de la Seda, se suscribieron trece documentos de cooperación de carácter interinstitucional en distintos ámbitos y entre diferentes contrapartes. Las materias de estos acuerdos se refieren a desarrollo verde, economía digital, desarrollo espacial, tecnología e innovación, educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear.¿En qué consiste el acuerdo nuclear?El director de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentin, José Luis Antúnez, y el presidente de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), Yu Jianfeng, firmaron el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina (Atucha III) un reactor de 1200 MW que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.Antúnez resaltó los 50 años de lazos estratégicos entre Argentina y China, y repasó las distintas etapas de la negociación del acuerdo para la construcción de un reactor Hualong en el país. Remarcó la importancia de avanzar en acciones concretas “para que podamos abastecer la demanda eléctrica de Argentina con energía de base, limpia, segura y sustentable, y combatir los efectos del cambio climático que afecta al planeta”.La presidenta de la Comisión Nación de Energía Atómica de Argentina, Adriana Serquis, aseguró que “la firma de este contrato entre NA-SA y la CNNC nos brinda una gran oportunidad para poder contar en pocos años con una nueva central, con energía limpia que nos permitirá aumentar la matriz energética y disminuir la emisión de dióxido de carbono”.El proyecto de construcción de una central nuclear forma parte del Plan de Acción de Nucleoeléctrica Argentina y supone una inversión superior a los 8.000 millones de dólares. El contrato suscripto prevé la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de un reactor del tipo HPR-1000, que utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador.Atucha III tendrá una potencia bruta de 1200 MW y una vida útil inicial de 60 años, y permitirá ampliar las capacidades nucleares argentinas gracias a la transferencia de tecnología para la fabricación de elementos combustibles. De acuerdo con los cronogramas previstos, las obras de construcción comenzarán a fines del este año y requerirán la creación de más de 7000 empleos y una integración aproximada del 40% de proveedores nacionales.¿Ser parte de la Franja implica más fondos chinos para inversiones?No es requisito estar dentro del proyecto para recibir inversiones chinas y, de hecho, Argentina recibió financiamiento chino en los últimos 20 años sin estar incluida.El financiamiento es a través de instituciones financieras privadas o gubernamentales chinas y organismos internacionales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.Para los países latinoamericanos, que ya han firmado su adhesión a la Franja y la Ruta, se suponía que los lazos más estrechos con China traerían financiamiento para energía, carreteras y puertos, entre otros beneficios.Fermín Koop explica en Diálogo Chino para el Cono Sur que el comercio entre América Latina y China se incrementó significativamente en la última década, alcanzando un máximo en 2021 de 450.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, los países de la región han firmado cientos de acuerdos con China y han trabajado en decenas de proyectos de energía, transporte e infraestructura.Margaret Myers, directora del Programa Asia y América Latina del Diálogo Interamericano, señala, sin embargo, que los fondos chinos han disminuido en los últimos años. Sostuvo que países de un interés estratégico para China han recibido inversiones más allá de haber firmado o no la iniciativa. Tal ha sido el caso de Brasil y Colombia, por ejemplo, que se mantienen sin firmar la Franja y la Ruta.La Franja y la Ruta de la Seda se extiende cada vez másCon Argentina, suman 145 países que forman parte de la Franja y la Ruta de la Seda, distribuidos geográficamente del siguiente modo:Argentina se convirtió en el país número 21 de América Latina y el Caribe.La iniciativa se lanzó en 2013 y llegó a la región en 2017, cuando Panamá fue el primero que firmó el memorándum de la Franja y la Ruta de la Seda. Más tarde se sumaron Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.Argentina es la economía más grande de América Latina en anotarse, quedando pendiente el ingreso de Brasil y México.La iniciativa, que es vista como un Plan Marshall del siglo XXI con el que China pretende moldear sus vínculos con el mundo, incluye el 75% de las reservas energéticas conocidas en el mundo, el 70% de la población mundial y genera el 55% del Producto Bruto mundial.Tiene dos grandes ejes: en primer lugar, una vía terrestre que une China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París, para lo cual China utilizó las instalaciones ferroviarias existentes, a la vez que invirtió en la construcción de nuevas.En segundo lugar, intensificar una ruta marítimapara llegar a América Latina, África y Medio Oriente, lo que implica la instalación de bases militares y puertos comerciales en los océanos Índico y Pacífico y que ha hecho revivir antiguas rivalidades con algunos países asiáticos.La oposición de EEUULa expansión económica de China hacia el resto del mundo con la Franja y Ruta de la Seda es posible por dos factores: una disponibilidad de liquidez financiera muy alta y un superávit comercial neto chino respecto de las economías más grandes del mundo.Sin embargo, para que se realice el proyecto se necesita la cooperación de algunos países clave. Washington lo ha criticado, describiéndolo como un plan "hecho por China, para China", adjuntando que no traerá ningún beneficio a los países que se sumen.Advierte que las implicaciones geopolíticas de la expansión de la Ruta de la Seda son muy grandes y tiene el potencial para modificar el orden internacional. Esto puede suceder si se considera que Europa atraviesa un largo período de crisis de estancamiento y que EE.UU. tiene un declive hegemónico relativo.Para concluir, el economista y periodista Néstor Restivo, especialista en China, sentencia que "el modelo que inspira la Franja y la Ruta de la Seda va a contramano de la globalización neoliberal" que tanto perjudicó a Latinoamérica. Para afirmar que este proyecto ofrece "más y mejor cooperación mutua".LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

