Blinken considera "prudente" evacuar a diplomáticos de Ucrania por riesgo de escalada

Blinken considera "prudente" evacuar a diplomáticos de Ucrania por riesgo de escalada

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró en una rueda de prensa celebrada en Honolulu (Hawái) que el riesgo de una... 13.02.2022, Sputnik Mundo

Blinken aclaró que la vía diplomática para resolver la situación en torno a Ucrania "sigue abierta". Según el diplomático, si Rusia opta por un agravamiento, la respuesta de Estados Unidos y sus aliados será "rápida, unida y dura". Moscú niega categóricamente los planes que le atribuye Occidente de seguir aumentando las tensiones relacionadas con Kiev.En su opinión, "no debería sorprender a nadie" si Rusia supuestamente se decide "provocar un incidente", que luego se utilizará para "justificar" las acciones militares.Al mismo tiempo, la víspera el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una conversación telefónica con Blinken, dijo que es la campaña de propaganda de EEUU y sus aliados sobre la "agresión rusa" contra Ucrania la que cuenta con objetivos provocativos.Varios países emitieron recomendaciones para que sus ciudadanos abandonen Ucrania ante la escalada de tensiones en torno al país eslavo y las especulaciones sobre presunta invasión rusa.En particular el Departamento de Estado de EEUU ordenó la salida del personal no esencial de la embajada de EEUU en Kiev.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.Según el ministro de Exteriores ruso, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.

