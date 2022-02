https://mundo.sputniknews.com/20220211/eeuu-llama-a-sus-conciudadanos-en-ucrania-a-abandonar-el-pais-en-las-proximas-24-a-48-horas-1121566868.html

EEUU llama a sus conciudadanos en Ucrania a abandonar el país en las próximas 24 a 48 horas

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU pide a todos los ciudadanos de su país que se encuentran en Ucrania que se marchen de allí en las próximas 24 a 48 horas, declaró... 11.02.2022, Sputnik Mundo

"Animamos a todos los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania a que se vayan lo antes posible. Y en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas", dijo el funcionario los periodistas.El asesor de seguridad nacional de EEUU también dijo que Washington cree que Rusia podría invadir Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Pekín hasta el 20 de febrero."Esperaría que el presidente Biden tenga un intercambio telefónico con el presidente Putin, pero no tengo nada que anunciarles al respecto en este momento", dijo Sullivan en una rueda de prensa.Las fuerzas estadounidenses enviadas a países europeos en el flanco este de la OTAN no están allí para librar una guerra contra Rusia en Ucrania, afirmó Sullivan."Estos despliegues de miembros del servicio estadounidense en Polonia, Rumania, Alemania, no son soldados que están siendo enviados para luchar contra Rusia en Ucrania. No van a la guerra en Ucrania, no van a la guerra con Rusia. Van a defender el territorio de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) de acuerdo con nuestra obligación del Artículo V", dijo.Sullivan agregó que el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el flanco este de la OTAN es defensivo y no de naturaleza escalonada."Seguimos reduciendo la embajada de Kiev", dijo Sullivan a los periodistas.Estados Unidos planea retirar a sus observadores de la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Ucrania y al personal de su embajada en Kiev, informó este viernes la cadena CNN, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.El Gobierno de Joe Biden maneja retirar a los observadores de la OSCE del país debido al entorno de seguridad que se está deteriorando, según el informe.Biden y líderes de países aliados desean una solución diplomáticaEl presidente de EEUU, Joe Biden, y los líderes de países aliados expresaron su deseo de una solución diplomática a la crisis de Ucrania y hablaron sobre los últimos intercambios con Rusia, informó la Casa Blanca en un comunicado.Además, expresaron su preocupación "por la continua acumulación de fuerzas militares rusas en torno a Ucrania y reafirmaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", añade el comunicado.Participaron de la llamada el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el mandatario francés, Emmanuel Macron, el canciller (jefe de Gobierno) alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el jefe de Estado polaco, Andrzej Duda, el líder rumano, Klaus Iohannis, y el primer ministro británico, Boris Johnson, detalla la nota.Las tensiones en torno a Ucrania se agravaron en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera de ese país, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Moscú rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.Reacción internacionalEl Ministerio de Exteriores israelí anunció la evacuación del personal diplomático y sus familiares de su embajada en Kiev, argumentando temores de invasión, y también urgió a los israelíes que consideren abandonar el país.El Ministerio también recomendó a los ciudadanos israelíes que planeen viajar al país lo eviten en este momento y a los que están en Ucrania que se registren en la página de Exteriores en línea. Hasta el viernes unos 4.000 lo han hecho, pero el Canal 13 informó que debe haber el doble o el triple de ciudadanos israelíes en el país.La decisión israelí se sigue de la de otros países que ya han empezado a evacuar a sus diplomáticos y familiares, como Estados Unidos y Gran Bretaña.El Ministerio de Exteriores israelí no mencionó a Rusia en su comunicado ni citó una posible invasión rusa.Sin embargo, un alto funcionario israelí ha declarado en condición de anonimato a la plataforma digital de noticias Walla que la decisión del Ministerio de Exteriores se debe a que Rusia tiene suficientes fuerzas en la frontera ucraniana como para emprender una invasión.

