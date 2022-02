https://mundo.sputniknews.com/20220211/un-experto-sostiene-que-eeuu-camina-hacia-una-decadencia-inevitable-1121545045.html

Un experto sostiene que EEUU camina hacia una "decadencia inevitable"

El analista remarcó que el mundo está viviendo un "movimiento de placas tectónicas" y que EEUU "ya no es lo que era", por sus problemas internos y por su pérdida de relevancia.Consideró que la administración de Joe Biden es "muy mala" y puso como ejemplo la "desastrosa" salida de las tropas de EEUU de Afganistán el año pasado, algo que en su opinión evidenció la decadencia estadounidense.Las dificultades que ahora se observan para que EEUU marque posición en el conflicto por Ucrania en su relación con los socios europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) forma parte de esa pérdida de influencia, considera el especialista, que también cree que "Europa ya no es una gran potencia".Respecto a la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jiping, en la que se anunció una "alianza sin límites" entre Rusia y China, el profesor cree que es un clásico de las relaciones internacionales: dos estados soberanos unidos por un enemigo común, pero no cree que el gigante asiático arriesgue algo más allá de las palabras.Aunque China apoyará a Rusia en todos los sentidos también procura mantener buena relación con Ucrania, un importante abastecedor de alimentos.Wrobel también cree que la visita del presidente Jair Bolsonaro a Moscú, prevista para la semana que viene, es un gesto de "independencia" de Brasil, que no cedió a las presiones de EEUU para que se cancelara el viaje oficial, previsto desde hace meses.Bolsonaro se reunirá con Putin el martes 15 de febrero y según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil todo el protagonismo lo tendrán las relaciones bilaterales Rusia-Brasil, especialmente para buscar un fortalecimiento del intercambio comercial, todavía bastante discreto.

