Experto: la visita de Bolsonaro a Rusia pese a presiones es "un gesto de independencia"

Experto: la visita de Bolsonaro a Rusia pese a presiones es "un gesto de independencia"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitará Rusia la próxima semana, a pesar de las presiones, sobre todo por parte de EEUU... 11.02.2022

Para el profesor de Relaciones Internacionales Paulo Sérgio Wrobel, de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro (sureste), mantener la visita tal como estaba programada es "un gesto de independencia" del Gobierno brasileño, comentó en declaraciones a la Agencia Sputnik.El profesor asume que quizás no sea el momento más adecuado, pero no ve motivos para que Bolsonaro cancele el viaje: "Las relaciones de Bolsonaro con Europa Occidental no son nada buenas. ¿Para qué debería agradar a los líderes europeos?", se pregunta.Diversos analistas sugieren que el presidente ruso Vladímir Putin aprovechará la visita del jefe de Estado brasileño para reforzar que no está aislado en el escenario internacional; Wrobel está de acuerdo, pero cree que Bolsonaro también podrá exhibir cierto prestigio en el mundo en un contexto de año electoral a nivel doméstico. Una visita discretaEn un principio, el viaje será sencillo: Bolsonaro llegará a Moscú el 15 de febrero por la tarde y al día siguiente se reunirá con Putin, realizará una visita a la Duma y mantendrá un encuentro con empresarios.El día 17 dejará la capital rusa y pondrá rumbo a Budapest (Hungría), donde se reunirá con el presidente Viktor Orbán.En los últimos días, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil sugirieron a la prensa brasileña que el viaje estará centrado únicamente en la relación bilateral y dejará de lado el conflicto en Ucrania.La postura oficial de Brasil es la tradicional en la diplomacia brasileña: neutralidad y apuesta por una salida pacífica a través del diálogo.A pesar de todo, se tratarán temas como el papel de ambos países dentro de los foros que comparten, como el G20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes) o el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y el trabajo en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Brasil ocupa ahora un asiento no permanente.Fortalecer la relación comercialEn todo caso, el principal objetivo de la visita será ampliar las discretas relaciones comerciales entre Rusia y Brasil.El país latinoamericano exporta básicamente "commodities", sobre todo soja, café y carne; de Rusia recibe fertilizantes, un producto estratégico para la agricultura brasileña.Estos productos, que viven una escalada de precios y problemas de desabastecimiento a nivel mundial, serán uno de los protagonistas del viaje.La ministra de Agricultura y Ganadería de Brasil, Tereza Cristina da Costa, estará en la comitiva presidencial.En noviembre pasado ya viajó a Rusia en solitario para garantizar que las empresas de ese país sigan suministrando fertilizantes a Brasil en base a los contratos vigentes, algo clave para sostener uno de los pilares de la economía del gigante sudamericano.

