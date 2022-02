https://mundo.sputniknews.com/20220210/el-es-el-otro-hijo-de-amlo-en-el-que-loret-de-mola-ya-puso-el-ojo--1121498933.html

Él es el otro hijo de AMLO en el que Loret de Mola ya puso el ojo

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retara al periodista Carlos Loret de Mola de transparentar sus ingresos, el comunicador puso... 10.02.2022, Sputnik Mundo

En su columna de este 10 de febrero publicada en el diario El Universal, Carlos Loret de Mola aseguró que en lugar de que el presidente mexicano pida explicaciones de sus ingresos, debe aclarar la posición social de sus hijos mayores y, al parecer ya tiene un nuevo blanco. "¿Y Andy? ¿Es hora también de empezar a hablar de su hijo Andy?", escribió el comunicador que lidera el medio Latinus, uno de los que publicó el reportaje sobre la casa en Houston donde vivió José Ramón, hijo mayor del mandatario de México, y su esposa, le empresaria Carolyn Adams. Andy, como lo llama Loret de Mola, es Andrés Manuel López Beltrán, uno de los tres hijos que el presidente tuvo durante su primer matrimonio con Rocío, quien falleció cuando el presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Al igual que José Ramón y Gonzalo, los otros dos hijos mayores de López Obrador, Andrés Manuel nació en Tabasco en 1986. El joven es, al igual que su padre, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde estudió Ciencia Política y Administración Pública. Andrés Manuel López Beltrán ha sido coordinador de Morena en la Ciudad de México; sin embargo, desde que su padre ganó la Presidencia se alejó del foco político y, junto con sus hermanos, fundó la chocolatería Rocío. "Nosotros no somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del Gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que es una lacra más de este sistema", dijo el hijo del presidente para el documental Estoy soy, en donde se hace un retrato biográfico del entonces candidato a la Presidencia.

