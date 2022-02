https://mundo.sputniknews.com/20220208/denuncian-que-el-ministerio-de-consumo-oculto-informacion-sobre-un-brote-de-salmonelosis-en-madrid-1121316955.html

Denuncian que el Ministerio de Consumo ocultó información sobre un brote de salmonelosis en Madrid

La organización Facua-Consumidores en Acción denuncia que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de... 08.02.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con lo que explica la asociación, tras el brote se dirigieron a Aesan para solicitarle que dieran a conocer toda la información posible sobre las hamburguesas de pollo fabricadas en España y que provocaron 14 casos de salmonelosis en dos residencias de ancianos de Madrid en diciembre de 2021.Sin embargo, desde Facua aseguran que el organismo dependiente del Ministerio de Consumo se negó a dar los detalles sobre estas hamburguesas.A su vez, Facua asegura que Aesan señaló en su respuesta que "no se considera necesario advertir a la ciudadanía sobre la existencia de productos en el mercado que puedan suponer un riesgo para la salud".Facua critica que este argumento es una falta de transparencia y lamenta que las administraciones públicas "no solo no dieran a conocer toda la información desde un primer momento, sino que sigan sin querer hacer públicos" los datos sobre el fabricante, los distribuidores, la marca, el lote del producto contaminado o cualquier otra referencia que permita su identificación.La asociación tachó de "excusa pobre" por parte de Aesan decir que el destino de las hamburguesas no fue el "consumidor final" porque advierten que al haberse comercializado en el mercado mayorista, los usuarios podrían haber adquirido el producto al peso en carnicerías, tiendas de alimentación, supermercados o haberlo consumido en establecimientos de hostelería.Además, desde Facua alertaron que las hamburguesas que provocaron el brote de salmonelosis en las dos residencias de ancianos de Madrid también fueron distribuidas en otros territorios españoles, así como en Irlanda, Malta y Portugal.Por esa razón, la asociación reiteró su pedido a Aesan para que "deje de ocultar datos que resultan de interés para los usuarios" y así se puedan tomar las medidas y precauciones necesarias que permitan conocer toda la información sobre las hamburguesas que provocaron el brote de salmonelosis a finales de 2021.

