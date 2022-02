https://mundo.sputniknews.com/20220207/biden-discute-con-canciller-aleman-scholz-paquete-de-posibles-sanciones-a-rusia-1121297898.html

Biden discute con canciller alemán Scholz paquete de posibles sanciones a Rusia

Biden discute con canciller alemán Scholz paquete de posibles sanciones a Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que discutió con el canciller (jefe de Gobierno) alemán, Olaf Scholz, las posibles sanciones que... 07.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-07T22:06+0000

2022-02-07T22:06+0000

2022-02-08T04:00+0000

internacional

eeuu

joe biden

olaf scholz

alemania

sanciones

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1121297868_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_47f3b2d12ed94b4abd696d0053433c31.jpg

"Hoy [por el lunes, 7 de febrero], el canciller y yo discutimos nuestra estrecha cooperación, desarrollamos un fuerte paquete de sanciones que van a demostrar claramente la determinación internacional de imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia viola la soberanía de Ucrania y su integridad territorial", dijo Biden en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca."La diplomacia es el mejor camino para todas las partes, incluso para Rusia en nuestra opinión, ambos estamos de acuerdo", añadió Biden.Por su parte, Scholz confirmó que Estados Unidos y Alemania están listos para actuar juntos y adoptar los pasos necesarios en respuesta a cualquier incursión de Ucrania.También, Scholz agregó que los aliados reaccionarán rápidamente si es necesario."Hemos trabajado intensamente en la preparación de posibles sanciones juntos (...) Una vez que haya una agresión militar contra Ucrania, hemos preparado una reacción que nos ayudará a accionar rápidamente si es necesario", dijo Scholz.Asimismo, Biden planteó que es posible que el presidente ruso, Vladímir Putin, aún no sepa si decidirá lanzar una invasión a Ucrania.Además, Biden dijo que sería prudente que los estadounidenses se fueran de Ucrania para no quedar atrapados en el fuego cruzado."Creo que sería prudente abandonar el país", afirmó Biden.El formato de NormandiaEl formato de Normandía en Ucrania no se ha utilizado correctamente, y ahora existe la posibilidad de usarlo, dijo Scholz.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.Nord Stream 2Alemania actuará junto con EEUU y tomará todas las medidas necesarias con respecto al oleoducto Nord Stream 2 en caso de que Rusia invada Ucrania, añadió Scholz."Estamos actuando juntos [con EEUU]. Estamos absolutamente unidos y no daremos pasos diferentes. Daremos los mismos pasos y seremos muy, muy duros con Rusia", dijo Scholz cuando se le preguntó si se comprometía a bloquear el oleoducto Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania.Por su parte, Biden agregó que el gasoducto Nord Stream 2 no se lanzará si las tropas rusas cruzan la frontera con Ucrania.El gasoducto germano-ruso Nord Stream 2 técnicamente está listo para operar, pero sigue esperando los permisos de Alemania y de la Comisión Europea, mientras desde Moscú denuncian la politización del proceso.La tubería está en la mira de EEUU que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.Se oponen también al proyecto Ucrania y Polonia, que temen perder los ingresos que obtienen por el tránsito del gas ruso por sus territorios.El gas natural licuadoBiden dijo que su administración está analizando el desarrollo de suministros de energía alternativos para Europa con el fin de compensar la pérdida potencial de gas natural licuado (GNL) de Rusia debido a las posibles sanciones impuestas por el oeste a raíz de la situación de Ucrania.Los Estados Unidos y sus socios europeos han reforzado las sanciones dirigidas a los suministros de energía de Rusia por la situación en Ucrania.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

https://mundo.sputniknews.com/20220207/putin-rusia-no-permitira-que-ucrania-intente-recuperar-crimea-por-la-via-militar-1121297514.html

https://mundo.sputniknews.com/20220207/eeuu-promete-ayuda-a-europa-en-caso-de-interrupcion-en-suministro-de-energia-1121274741.html

https://mundo.sputniknews.com/20220207/eeuu-no-descarta-enviar-mas-tropas-a-europa-1121292111.html

eeuu

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, joe biden, olaf scholz, alemania, sanciones, rusia, 🛡️ zonas de conflicto