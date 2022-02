Putin: Rusia no permitirá que Ucrania intente recuperar Crimea por la vía militar

https://mundo.sputniknews.com/20220207/putin-rusia-no-permitira-que-ucrania-intente-recuperar-crimea-por-la-via-militar-1121297514.html

MOSCÚ (Sputnik) — Europa podría verse implicada en una guerra sin vencedores si Ucrania ingresa en la OTAN y después intenta recuperar Crimea por la vía... 07.02.2022, Sputnik Mundo

Rusia, recordó, es una potencia nuclear y algunas de sus armas son las más avanzadas del mundo, por lo que, en caso de tal conflicto, "no habrá vencedores", subrayó.El presidente Putin aseguró que Rusia no permitirá que Ucrania intente recuperar Crimea por la fuerza.El mandatario rechazó las acusaciones de que Moscú violó la integridad territorial de Ucrania, al explicar que tuvo que defender a los crimeos tras el golpe de Estado violento en Kiev.Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la reunificación con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".La reunión con MacronPutin calificó de útil, práctica y sustancial su reunión con Macron."Las conversaciones de hoy con el señor Macron se han desarrollado, como es tradición, en clave práctica, han sido sustanciales y útiles", dijo Putin al término del encuentro, que se prolongó durante poco más de cinco horas.Para Putin, es simbólico que la reunión tuviera lugar el 7 de febrero, fecha en que se cumplían los 30 años del acuerdo fundamental entre ambos países.El mandatario también adelantó que él y Macron acordaron mantener una conversación telefónica tras la visita del líder galo a Ucrania prevista para este 8 de febrero.Por su parte, Macron aseguró que aún ve posible una solución pacífica a las tensiones en Europa.El líder galo abogó por diseñar nuevos mecanismos para garantizar la estabilidad en Europa."Es necesario construir nuevos mecanismos que garanticen la seguridad en la región, pero estas nuevas disposiciones no hay que construirlas revisando los acuerdos de los últimos 30 años y los principios fundamentales o restringiendo los derechos europeos fundamentales", recalcó.El presidente francés constató asimismo que su país y Rusia tienen puntos en común.Las garantías de seguridadEl líder ruso recordó que la iniciativa rusa sobre garantías de seguridad incluye tres elementos claves: la no ampliación de la OTAN hacia el este, la renuncia del bloque a desplegar armamento ofensivo en la frontera con Rusia y su regreso a las posiciones de 1997.Según el presidente ruso, las respuestas a la iniciativa rusa esquivan todos los temas fundamentales planteados por Rusia."Da la impresión de que ni siquiera habíamos plateado esas cuestiones. Vemos [en las respuestas] clichés políticos y propuestas sobre algunos problemas secundarios", señaló.Por su parte, Macron manifestó que Rusia y Europa deben trabajar juntas sobre las garantías de seguridad.El mandatario galo agregó que "los próximos días serán determinantes" para lograr una distensión y avanzar en las cuestiones fundamentales.El mandatario galo agregó que "los próximos días serán determinantes" para lograr una distensión y avanzar en las cuestiones fundamentales.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.La solución pacífica en DonbásEl Gobierno de Ucrania sigue desaprovechando las oportunidades de dar una solución pacífica al conflicto de Donbás, advirtió Putin.Putin agregó que llamó la atención de Macron sobre el hecho de que Kiev se niega a cumplir los Acuerdos de Minsk, que buscan poner fin al conflicto en Donbás."Creo que es evidente para todos que el actual Gobierno de Kiev está buscando desmantelar los Acuerdos de Minsk. No hay avances en cuestiones tan fundamentales como la reforma constitucional, la aministía, las elecciones locales, los aspectos legales del estatus especial de Donbás. Hasta la fecha no se ha consagrado en la legislación ucraniana la Fórmula Steinmeier", puntualizó.Putin denunció que países miembros de la Alianza Atlántica siguen enviando armas a Ucrania, que desde 2014 lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio, Donbás.Rusia rechaza la ampliación de la OTAN hacia el este, declaró Putin."Nos oponemos en rotundo a la ampliación de la OTAN con nuevos miembros en el este porque eso supone una amenaza para nosotros, una mayor expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras", indicó.Putin subrayó que no es Rusia la que "avanza hacia la OTAN, sino es la OTAN la que se acerca a las fronteras" rusas, por lo que acusar a Rusia de agresión "como mínimo contradice el sentido común"."Y encima, después de pegar su infraestructura militar a nuestras fronteras, la OTAN y sus miembros se creen con el derecho de darnos lecciones sobre dónde y cómo debemos emplazar nuestras fuerzas armadas, y creen que pueden exigirnos que no realicemos maniobras y ejercicios ya programados", denunció.Recordó asimismo que la estrategia militar de la Alianza aprobada en 2019 designa a Rusia como un adversario y la mayor amenaza a la seguridad, lo cual, según Putin, Moscú no puede pasar por alto.El asilo político a PoroshenkoPutin enfatizó que en su momento ofreció asilo político en Rusia al exmandatario ucraniano Petró Poroshenko, y aseguró que esta propuesta sigue en pie.El presidente ruso aseguró que la propuesta sigue en pie pese a las "serias discrepancias sobre la solución en Donbás" con Poroshenko.Señaló que, en su opinión, el expresidente ucraniano "cometió muchos errores en esa materia", pero condenó su persecución judicial "como un criminal de Estado".El expresidente Petró Poroshenko (2014-2019) está acusado en Ucrania de alta traición por la compra en 2014 de carbón para las plantas ucranianas a Donbás, un territorio enfrentado en un conflicto armado con el Gobierno central.Además, el exlíder de Ucrania está implicado en varios casos penales por el nombramiento de jueces, traslado de obras de pintura fuera del país, incidente en el estrecho de Kerch y adjudicación de terrenos, expedientes en los que tiene el estatus de testigo.El 19 de enero un tribunal de Kiev rechazó la solicitud de la Fiscalía para arrestar al exmandatario por el caso de alta traición y le aplicó la medida de restricción en forma de libertad con comparecencias.Además de ser obligado a comparecer ante los tribunales a primera solicitud, el político tuvo que entregar sus pasaportes para no poder abandonar el país.Vínculos con MalíEl Gobierno de Rusia no tiene nada que ver con las compañías privadas rusas que operan en Malí, aseguró Putin."El Estado ruso no tiene nada ver con las compañías que están trabajando en Malí", dijo Macron.El mandatario explicó que algunas empresas rusas "tienen intereses comerciales" en el país africano y llegan a acuerdos con sus autoridades para poder operar allí.A la pregunta sobre el caso concreto del Grupo Wagner, que está sometido a sanciones de la UE por presuntas graves violaciones de los derechos humanos en varios países, el presidente ruso reiteró que "el Estado ruso no tiene nada que ver" con la presencia de esa empresa paramilitar en Malí."Son invitados y contratados por autoridades del país", insistió.Desde Moscú ya habían explicado en reiteradas ocasiones que Rusia no tiene fuerzas militares en el territorio de Malí ni lo está negociando.La situación en Malí se agravó tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en Libia. Para contener el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes de varios grupos separatistas e islamistas, en diciembre de 2012 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de 3.300 militares de la Misión internacional Africana de Apoyo de Malí (Afisma).Además, en abril de 2013, se estableció la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma), responsable de proteger a los civiles, velar por los derechos humanos y crear condiciones para la asistencia humanitaria.Ese mismo año, la UE, a su vez, envió a Malí una misión encargada de capacitar las unidades del Ejército maliense y efectuar consultaría.

