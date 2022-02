Una universidad española crea la mascarilla inteligente en pleno debate sobre su utilidad

https://mundo.sputniknews.com/20220203/una-universidad-espanola-crea-la-mascarilla-inteligente-en-pleno-debate-sobre-su-utilidad-1121124415.html

El Congreso impone la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores, una prenda que nos acompaña desde hace dos años no exenta de polémicas e incomodidad...

Hay de todo tipo y colores y, queramos o no, son emblema de esta pandemia global. Y España es desde el martes 1 de febrero uno de los países que se siguen aferrando a la mascarilla como barrera a la transmisión del COVID, algo no exento de controversia: ¿merece la pena seguir con tapándonos la boca?La mayoría de países de la Unión Europea o Estados Unidos han aparcado la obligatoriedad de la mascarilla. Comunidades autónomas como Madrid, las castillas, Cataluña o Galicia también abogan por poner fin a la imposición...Pero en España, a pesar del descenso de Ómicron y de la poca efectividad de la medida para frenar contagios, la mascarilla vuelve a nuestros rostros por Real Decreto. Y también, por uno de esos juegos de treta política que ha ligado la votación a la revalorización de las pensiones de los mayores.Sin embargo, hay un alivio para quienes las consideren incómodas e innecesarios: llega la mascarilla inteligente, creada en un laboratorio de la Universidad de Granada (UGR).La tecnología de enlaces inalámbricos estándar que tienes en el NFC de tu móvil o el sistema con el que pagamos al acercar nuestra tarjeta de crédito a un lector comercial está en la conexión de la mascarilla inteligente con el móvil. Dentro de la mascarilla se incorpora un "sensor optoquímico" que cambia de color en función a la concentración de dióxido de carbono. Ambos están hechos con un material ligero y flexible que no añade ninguna molestia al usuario.La premisa del equipo de la UGR era ofrecer una solución de fácil uso y comercialmente accesible. Confiesan a Sputnik sentirse abrumados por la repercusión que está teniendo su hallazgo, recientemente publicado, "de hecho una multinacional farmacéutica ya se ha interesado por nuestro sistema", confirma Palma.La industria farmacéutica y biosanitaria no para de adaptarse a ritmos acelerados a las exigencias actuales y las mascarillas son el mejor ejemplo. La sexta ola de ómicron ha provocado un aumento en la compra de mascarillas de alta protección (FFP2 y FFP2) de hasta un +642% en los últimos meses, según el sector.Aliviar la convivencia con la mascarillaEl sistema de detección portátil en tiempo real y sin batería para medir CO2 dentro de la mascarilla está destinado a aliviar la obligatoriedad de una prenda que, probablemente, y mientras las sucesivas variantes nos amenacen, seguirá con nosotros.El nuevo sistema es barato: los costes rondan los cinco euros, y esto no quiere decir que tengas que pagarlos con cada mascarilla. El circuito cuesta en torno a cinco euros, el sensor apenas unos céntimos de euro y hay que añadir la app Android del móvil.¿Es el CO2 un nuevo enemigo?Si protegernos del COVID implica la mascarilla, estamos por lo tanto condenados a inhalar más dióxido de carbono de la cuenta. Obviamente, es un mal menor, pero es un problema a largo plazo.Los investigadores de la UGR reseñan que están a favor del uso de las mascarillas y de su utilidad para frenar la pandemia. Sin embargo, existe un amplio acuerdo sobre los "posibles efectos adversos causados ​​por su uso prolongado, principalmente como consecuencia del aumento de la resistencia respiratoria y la reinhalación del CO2" que se acumula en la parte inferior de las mascarillas, advierte el equipo.Los cálculos del equipo multidisciplinar de la UGR indican que, usando una FFP2, se produce una concentración de CO2 superior a la normal. El CO2 ambiental y estándar ronda una densidad del 0,04%. Sin embargo, el equipo ha medido la inhalación en distintos ambientes: tanto en actividades sedentarias (2%), como en ejercicios físicos de alta intensidad (5%) se está muy por encima del rango ambiental normal (0,04%).Para que te hagas una idea, las normativas de riesgos laborales indican que, en un ambiente de trabajo, el valor máximo debe ser de un 0,5% de CO2 o que es "muy perjudicial para la salud" una exposición de media hora al 4%.Las mascarillas implican exponernos a una inhalación continua de CO2 y esto, acarrea inconvenientes como dolor de cabeza, fatiga, disnea, mareos, sudoración, aumento de la frecuencia cardiaca, debilidad muscular y somnolencia. Todo esto, recuerda, puede sucederle a alguien sano.No es solo cuestión de mascarillasEn estos momentos, ya hay sensores optoquímicos que se implementan en el envasado de alimentos para informar del momento óptimo de consumo de frutas como el kiwi o el aguacate, por ejemplo.Hablar con el equipo de la UGR es abrir las posibilidades a vestimentas más futuristas. ¿Por qué no pensar que nuestra ropa pueda llevar estos sistemas que nos informen de la calidad del aire, por ejemplo?Este nuevo horizonte de sensores que midan parámetros a tiempo real y transfieran la información al móvil puede crear además un valor añadido mediante el Big Data. "Podremos aprender mucho respecto a hábitos y necesidades sanitarias", explica Palma. Imagina, por ejemplo, que alguien con problemas de salud lleva la mascarilla inteligente y comienza a tener problemas respiratorios, "esto podría convertirse en un canal de información directa entre el enfermo y el sistema sanitario, pero esto nos abre un universo de posibilidades, se puede ligar este sistema a muchos otros campos".Por el momento, la aplicación de Android ligada a la mascarilla inteligente permitirá también el procesamiento de datos, gestión de alertas y visualización e intercambio de resultados. La mascarilla obligatoria ya es una realidad en España, pero tranquilo, el futuro está a un paso.

