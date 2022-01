https://mundo.sputniknews.com/20220124/por-que-facebook-censura-a-sputnik-arabic-y-que-hay-detras-de-la-campana-contra-los-medios-rusos-1120669001.html

¿Por qué Facebook censura a 'Sputnik Arabic' y qué hay detrás de la campaña contra los medios rusos?

¿Por qué Facebook censura a 'Sputnik Arabic' y qué hay detrás de la campaña contra los medios rusos?

Los señalamientos del Gobierno estadounidense de que medios estatales rusos son un 'un arma de desinformación y propaganda' se agudizan al mismo tiempo que... 24.01.2022

"Por motivos de seguridad". Ese fue el argumento que la plataforma estadounidense Facebook dio a la página web Sputnik Arabic para restringir "por unos días" la posibilidad de este medio de comunicación de hacer nuevas publicaciones en esa red social.Para el exeuroparlamentario español Javier Couso, esta decisión es la continuación de una "ofensiva" por parte de Estados Unidos que inició hace ya varios años.A partir de ese momento, indica el exeuroparlamentario, surgieron unas estructuras "muy ligadas a la OTAN" que se han dedicado, junto a otros medios de comunicación occidentales a criminalizar la voz de la prensa rusa y, "por otro lado, crear y financiar supuestos entes periodísticos independientes en lengua rusa para hacer contrapropaganda".Y aunque Couso admite que esta nueva decisión de Facebook contra Sputnik Arabic no le "sorprende", sí alerta que la campaña de desprestigio contra medios estatales rusos se ha "exacerbado" durante la creciente tensión entre Ucrania, Rusia y la OTAN.La decisión de Facebook se comunicó el 21 de enero, un día después de que el Departamento de Estado divulgara un documento titulado Las cinco principales narrativas de desinformación persistente de Rusia. En él se acusa directamente a RT y a Sputnik de divulgar "narrativas contradictorias" de diversos acontecimientos y de ser parte de un "ecosistema de desinformación y propaganda" cuyo propósito, aseguran, es "confundir y distraer a otros y manipular la verdad para satisfacer los intereses del Kremlin".Para Couso, estos no son hechos aislados."Es una operación que coordina el Departamento de Estado y las inteligencias de Estados Unidos y de otros países europeos para tener a periodistas afines que divulguen sus matrices de opinión. Por desgracia, tienen a la mayoría de los periodistas de información internacional controlados en los países europeos y en Estados Unidos. Es una clara operación de control de la información, de operación psicológica, como lo que llaman en el argot de los servicios de inteligencia".Tratamiento mediáticoPara el periodista español, Javier García, el tratamiento periodístico que le han dado los medios occidentales a la creciente tensión entre Rusia y Ucrania es muy claro."Se intenta demostrar que Rusia está preparada y que es inminente la invasión a Ucrania. Pero es que llevan con esto desde abril de 2021, desde entonces dicen que Rusia va a invadir Ucrania, pero ya ha pasado casi un año y seguimos igual. Rusia, por lo que parece, no tiene intención de invadir Ucrania. No puedo poner la mano en el fuego por ello, pero no es esa la impresión que da. Lo que parece es que se intenta crear una sensación de alarma para armar más a Ucrania y aumentar más la presencia estadounidense en la zona de la OTAN", considera García.A su vez, Couso y García coinciden que en plena crisis con Ucrania y la OTAN pocas veces se puede escuchar en los medios occidentales la versión oficial del Gobierno ruso sobre esta problemática."El discurso es muy homogéneo y todo se basa en culpar a Rusia, en hablar del expansionismo ruso. Hay muy pocas voces o análisis discordantes. Se crea esa opinión unánime y homogénea en los principales medios", detalla García.Por su parte, Couso pone el acento en el desbalance informativo. Denuncia que mientras se "banaliza, oculta, minimiza o caricaturiza la postura de Rusia", se amplía la de Estados Unidos."Es decir, sabemos al dedillo lo que propone la OTAN, lo que propone EEUU, pero no nos explican la postura de Rusia, más allá de caricaturizarla. Lo hacen igual con Venezuela, Cuba. Siempre interpretan, pero pocas veces tenemos las declaraciones completas. En la televisión pública algo más, pero también muy deficitario, a mi juicio, cuando comparas cómo se tratan las dos fuentes".¿Por qué les molesta tanto RT y Sputnik?Couso considera que el ataque hacia los medios de comunicación estatales rusos tiene una explicación obvia."Porque RT y Sputnik están contando otra versión de la realidad que no presentan la mayoría de los medios que son privados y que pertenecen a empresas financieras, a bancos, a empresas muy ligadas al establishment europeo, que es proestadounidense. Ellos no lo toleran y esto evidencia que es falso su discurso de la libertad de información. Lo que estamos viendo es que cierran las opciones que tienen los ciudadanos de escuchar otra voz. Por lo tanto, RT y Sputnik rompen esa narrativa unipolar que han establecido al servicio de Estados Unidos, y ellos quieren matar esa voz".Por su parte, García opina que todos los medios de comunicación estatales del mundo "defienden una determinada visión", pero que le parece curioso la etiqueta que solo le colocan a algunos."Por ejemplo, en Twitter o Facebook, a los medios chinos o rusos les ponen una coletilla, una etiqueta que dice que son medios afiliados a esos Estados, pero a otros medios estatales como la DW, la BBC, o France24 no. A ninguno de ellos le ponen esa etiqueta de medios afiliados al Estado cuando son exactamente lo mismo. En ese sentido hay una clara discriminación contra los medios chinos y rusos. Está claro que hay unos intereses en juego que predomina tanto en los medios como en las redes sociales".Para García, estos hechos son lamentables para el periodismo y recuerda que desde hace aproximadamente 30 o 40 años, el paisaje mediático "está muy alterado".El deber periodísticoEl exeuroparlamentario, recuerda que una confrontación entre Rusia y la OTAN podría provocar unas consecuencias "desastrosas" para todo el mundo. Por eso pide a los periodistas ejercer el oficio con ética."Que cumplan con su profesión, con la deontología profesional y que informen convenientemente y no al servicio de una de las potencias que nos ha arrastrado con mentiras, con la colaboración de los grandes medios de comunicación, a terribles desastres, como el de Irak".Por su parte, García apela a los valores básicos del periodismo: ser objetivos, rigurosos, veraces y dar información basada en hechos, especialmente en momentos de tensiones o conflictos."Debemos intentar contar los hechos, intentar desprendernos de cualquier presión que podamos tener de los propietarios de nuestros medios, bien sea un Estado o las grandes corporaciones, que cada vez poseen más medios y son las que dominan la narrativa informativa mundial. Los periodistas debemos luchar contra eso porque, o si no, nos convertimos en meros peones de las guerras y no seremos más que meros soldados de un bando; y un periodista no se puede convertir en eso", recuerda.

