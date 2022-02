https://mundo.sputniknews.com/20220202/un-banksy-espanol-dos-ratas-gigantes-teniendo-sexo-escandalizan-a-una-ciudad-espanola-1121053360.html

¿Un Banksy español? Dos ratas gigantes teniendo sexo escandalizan a una ciudad española

Un artista leonés ha plantado en una céntrica plaza de León una escultura de lo más polémica, y no porque aparezcan dos ratas, sino por lo actitud que... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Hace unos días el Parque Tecnológico de la Junta en León amanecía con una estampa poco habitual: dos ratas gigantes apareándose.No es la primera vez que ocurre. En el mes de mayo de 2021 pasó algo similar en la misma ciudad: un pene gigante apareció en la rotonda de acceso a los hospitales de León. El Ayuntamiento de León lo retiró horas después.Todas las esculturas guardan algunos aspectos en común como que están construidas con cemento blanco y su temática está enfocada en la sexualidad con un toque transgresor. Por ese motivo los vecinos creen que podrían pertenecer al mismo autor, que ya ha sido apodado por algunos como el Bansky leonés.Según medios locales, el ayuntamiento todavía no las ha retirado y se desconoce si tiene intención de hacerlo como ocurrió con la estampa de la escultura fálica. No obstante, el artista anónimo podría enfrentarse a una multa de 80 euros por "ocupación de vía pública irregular", ya que no se trata de una sanción grave, sino una infracción administrativa.

