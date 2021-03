https://mundo.sputniknews.com/20210305/video-banksy-revela-su-proceso-de-creacion-y-admite-la-autoria-del-grafiti-de-la-carcel-de-reading--1109582337.html

Vídeo: Banksy revela su proceso de creación y admite la autoría del grafiti de la cárcel de Reading

Vídeo: Banksy revela su proceso de creación y admite la autoría del grafiti de la cárcel de Reading

Uno de los artistas callejeros más influyentes de la actualidad, Banksy, publicó el vídeo donde muestra cómo estaba creando su reciente grafiti en la pared de... 05.03.2021, Sputnik Mundo

El dibujo apareció el 1 de marzo, pero en aquel entonces aún no estaba claro si pertenecía a este artista británico o a uno de sus imitadores. Representa a un encarcelado que escapa bajando por una cuerda hecha con sábanas, atada a una máquina de escribir.Banksy publicó la grabación que revela el proceso de creación de este grafiti en su cuenta en Instagram, y esta se hizo viral en un abrir y cerrar de ojos. El artista trabajó sobre su obra por la noche iluminando la pared con ayuda de una linterna fijada en su cabeza. Pero no era posible ver su rostro.La cárcel de Reading tiene mucha fama ya que en este lugar cumplió condena el poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde que fue acusado de inmoralidad en 1895. Allí escribió su última y muy famosa obra La balada de la cárcel de Reading, así como la epístola De profundis.Banksy es un pintor enigma, provocador y bromista que cambió radicalmente la percepción del arte callejero en la sociedad. Sus obras irónicas y graciosas dirigidas contra la política, la guerra, el capitalismo y el moralismo están en el centro de la atención de periodistas, fotógrafos, vándalos, críticos y coleccionistas.Anteriormente, una empresa de cadena de bloques quemó una pintura de Banksy para transformarla en un activo digital único, el NFT (por las siglas en inglés de token no fungible), explorar de esta manera nuevos medios de expresión e inspirar a entusiastas de tecnologías y artistas.

