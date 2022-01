https://mundo.sputniknews.com/20220126/vandalismo-o-arte-reaparecen-las-misteriosas-caras-de-arcilla-en-una-ribera-andaluza-1120728797.html

¿Vandalismo o arte? Reaparecen las misteriosas caras de arcilla en una ribera andaluza

¿Vandalismo o arte? Reaparecen las misteriosas caras de arcilla en una ribera andaluza

Decenas de rostros hechos con arcilla descansan en un muro de la Ribera del Guadalquivir ubicada en Córdoba. Se desconoce quién es el autor y el Ayuntamiento... 26.01.2022, Sputnik Mundo

De pasar a ser una zona tranquila y poco concurrida, a convertirse en un lugar lleno de curiosos. La Ribera del Guadalquivir de Córdoba ha amanecido con decenas de rostros con formas distintas.Sin embargo, no es la primera vez que las caras aparecen en el municipio. Son viejas conocidas para algunos cordobeses que las descubrieron en 2019, cuando aparecieron por primera vez en la Puerta de Almodóvar adosadas a la muralla de la Villa. Un año más tarde, un usuario las encontró en la escalera de una pequeña plaza cordobesa.Ahora, el enigmático ejército de rostros se encuentra camuflado entre los huecos de las piedras del muro de La Ribera, oculto entre los huecos como si quisieran ejercer de defensa ante la crecida del Guadalquivir.Los años anteriores el Ayuntamiento no tardó en retirarlas por tratarse de un atentado contra el patrimonio. Sin embargo, ahora la cosa ha cambiado. El consistorio ha asegurado que no las va a quitar al no estar en un elemento patrimonial.Los vecinos de Córdoba temen que estas caras sean objetivo de vándalos o que las lluvias se las pueden llevar hasta la próxima ocasión. Quién sabe si ahora su desconocido autor logra aquello que dicen de "a la tercera va la vencida" y su obra consigue perdurar en el tiempo.

