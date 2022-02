https://mundo.sputniknews.com/20220202/que-te-esta-diciendo-tu-perro-te-contamos-como-entenderlo-1121079783.html

¿Qué te está diciendo tu perro? Te contamos cómo entenderlo

¿Qué te está diciendo tu perro? Te contamos cómo entenderlo

Cuando tu perro desvía la mirada, cuando olfatea el suelo al ver a otro perro o muestra los dientes, te está dando un mensaje. Te damos consejos para que comprendas el lenguaje canino.

2022-02-02T22:10+0000

2022-02-02T22:10+0000

2022-02-02T22:10+0000

zona violeta

sociedad

medioambiente

animales

mascotas

perros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121082356_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_73984e4601992c448ef55fe02544d3d4.jpg

¿Qué te está diciendo tu perro? Te contamos cómo entenderlo Cuando tu perro desvía la mirada, cuando olfatea el suelo al ver a otro perro o muestra los dientes, te está dando un mensaje. Te damos consejos para que comprendas el lenguaje canino.

Se dice que el perro es el mejor amigo del ser humano. Pero a veces fallamos en conocerlos. Esto nos puede traer consecuencias negativas. Por eso necesitamos entender cómo se comunican los perros cuando realizan ciertos movimientos o gestos. El experto argentino Juan Manuel Liquindoli, director fundador de Filosofía Animal y especializado en Etología Clínica, explicó en detalles algunos de estos mensajes.Por este motivo, el entrevistado resalta que "lo importante es respetar las señales, las manifestaciones de nuestros perros".Otro ejemplo ocurre al ver un perro en la calle y querer acercarse a acariciarlo. "Debemos respetar las distancias críticas", explicó Liquindoli. Esto es similar a cuando una persona se nos acerca a hablar, pero lo hace a una distancia muy corta y allí sentimos que invaden nuestro espacio personal. Lo mismo sienten los perros y pueden reaccionar de una forma violenta."Debemos darle la posibilidad de elegir al perro si quiere que lo acariciemos o no. A muchos no les gusta", indicó el experto. En estos casos se recomienda acercar la mano a una distancia considerable y dejar que el animal se acerque si nos da su aprobación.Durante la pandemia crecieron las adopciones de animales. Muchas personas apelaron a la compañía de una mascota que pasó a integrar la familia.En "Filosofía Animal" tuvieron un aumento de consultas de personas interesadas en aprender a educar y entender a sus perros.Esta organización se dedica a informar y educar tanto a dueños como adiestradores, basándose en la educación animal sin castigos. Y si bien están instalados en Argentina, también trabajan vía online .Uno de los aspectos que destacan es en la adopción responsable de mascotas. "Tiene grandes beneficios pero también tiene grandes responsabilidades. (...) Informarse, qué perro voy a elegir, que se acople al estilo de vida que uno tiene”, indicó Liquindoli.Cumplir con estos requisitos permite "adopciones exitosas y responsables", concluyó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, medioambiente, animales, mascotas, perros, аудио