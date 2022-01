https://mundo.sputniknews.com/20220120/las-cinco-razas-de-perros-mas-agresivas-1120552717.html

Las cinco razas de perros más agresivas

Las cinco razas de perros más agresivas

Se suele decir que los perros son los mejores amigos de los humanos, pero no todas las razas tienen un comportamiento amistoso hacia las personas. Estas son... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T17:48+0000

2022-01-20T17:48+0000

2022-01-20T17:57+0000

estilo de vida

animales

perros

mascotas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1120552519_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_a113547786e3aa63f3afbf0de0cb0ec5.jpg

La agresión canina se caracteriza por un comportamiento peligroso dirigido a un humano u a otro animal, en particular, a otro perro. Los comportamientos agresivos incluyen ladrar, morder, embestir, gruñir, entre otros.Las causas que hacen que un can se comporte de manera agresiva pueden variar desde una simple actitud territorial hasta el miedo y la ansiedad social, apunta el portal Pet Helpful.La Sociedad Estadounidense de Pruebas de Temperamento —ATTS, por sus siglas en inglés— es una organización que, como sugiere su nombre, lleva a cabo evaluaciones del temperamento de perros adultos.De acuerdo con el ente, estas son algunas de las razas que han tenido las tasas generales más bajas de aprobación en las pruebas de temperamento. Si bien existen otras razas que han tenido malos resultados, estas son las que se clasifican con mayor frecuencia como altamente agresivas.DachshundComo muchos perros pequeños, los dachshund suelen intentar compensar su tamaño con una "gran actitud", apunta Pet Helpful. Esto puede llevar a una serie de problemas comportamentales. Sin embargo, si son socializados desde una edad temprana, pueden llevarse bien con los niños.El índice de aprobación de estos canes en las pruebas de ATTS es del 68,8%.ChihuahuaLos chihuahuas suelen ser mascotas muy leales a sus dueños y pueden llegar al punto de morder por celos a aquellos que se acercan demasiado a sus amos. Son muy temperamentales y a menudo no son amigables con los niños. Debido a que generalmente no les gustan los extraños, suelen ladrar con frecuencia.Entre los chihuahuas que se sometieron a las pruebas de ATTS, solo un 69,6% la ha pasado.Chow chowLos chow chow son mascotas que suelen tener una personalidad dominante, por lo que no se recomiendan para aquellas personas que planean tener su primer perro. Es necesario un entrenamiento estricto para criar un chow chow con buenos modales, detalla el portal. También se ha observado que estos animales no tienen una buena visión periférica, por lo que pueden sobresaltarse con facilidad.En las pruebas de ATTS, los chow chow tienen un índice de aprobación de 71,7%.DóbermanEl dóberman es un perro inteligente, el cual ha sido utilizado ampliamente como perro guardián. Tiene un instinto protector muy fuerte hacia sus amos, pero si se cría con un liderazgo fuerte puede llevarse bien con los niños y con otros perros.En las pruebas de ATTS solo un 79,1% de canes de esta raza han sido aprobados.DálmatasLos dálmatas pueden llevarse bien con los niños, pero para ello es necesario que sean socializados a una edad temprana. Exigen constante atención de su dueño para no desarrollar problemas de comportamiento. Además, son animales con mucha energía, por lo que necesitan juegos y ejercicios constantes.Entre los dálmatas que se pusieron a prueba, solamente un 81,3% fue aprobado en la prueba de temperamento.

https://mundo.sputniknews.com/20210511/estas-son-las-razas-de-perros-mas-sanas-1112067301.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animales, perros, mascotas