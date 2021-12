https://mundo.sputniknews.com/20211229/libraron-la-muerte-y-ahora-buscan-una-familia-asi-viven-los-perros-rescatados-del-metro-de-la-cdmx--1119781564.html

Libraron la muerte y ahora buscan una familia: así viven los perros rescatados del Metro de la CDMX

En marzo de 2021, Elmar fue rescatado de las vías de la Línea A del Metro de la Ciudad de México

Tras pasar por un proceso de recuperación de siete meses (presentaba lesiones en cara y costado derecho, amputación de cola y dos falanges de la pata trasera derecha), Elmar fue elegido por la doctora Priscila Martínez para demostrar que los perros criollos o callejeros también sirven para el método Pellitero, una herramienta pedagógica de acompañamiento de niños autistas y con déficit de atención.Y fue así como Elmar pasó de estar herido en un transporte colectivo a demostrar una tesis pedagógica, una de las tantas historias que ha dejado el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.Una segunda oportunidadEl CTC del Metro de la Ciudad de México opera desde 2017 para dar refugio a los perros y gatos que son rescatados de las vías o zonas de riesgo de algunas de las 195 estaciones que conforman este sistema de transporte colectivo.En entrevista para Sputnik, la encargada del centro, la médica veterinaria zootecnista, Gabriela González Villicaña, explica que, a lo largo de su historia, han rescatado a 395 perros, de los cuales 346 fueron adoptados y 24 localizaron a su dueño original gracias a los avisos colocados en redes sociales.González Villicaña detalla que el primer paso después del rescate es revisar a los animales, verificar su estado de salud y atender las heridas que generalmente encuentran en sus patas, pues algunos se resisten a ser rescatados."Nos han llegado perritos mutilados, que alcanzan a salvar la vida, pero pierden una patita o la cola. Por lo general llegan con heridas en sus cojinetes, en las patitas, porque los rescates no son tan fáciles. Los perritos se estresan mucho, tardan mucho tiempo para realizar el rescate", indica.El ejemplo más reciente ocurrió a finales de noviembre, en la estación Múzquiz, donde, después de 20 días de intentos, se logró rescatar a un perro que se resistía a acercarse a los humanos, sólo a la jefa de estación que lo alimentó durante varios días.Una vez en el CTC, el personal y voluntarios trabajan en la socialización de los canes, es decir, que nuevamente tengan la confianza para convivir con humanos y con perros, pues muchos llegan demasiado estresados.De hecho, la veterinaria explica que han tenido casos en los que tardan hasta dos meses en poder acercarse a perros rescatados."Lo primero que hacemos nosotros es ponerlos en una jaula y que se tranquilice un par de horas. Después les ofrecemos alimento, agua, y el perrito poco a poco se va dando cuenta que ahí ya está a salvo. A veces pues llegan estresados y hasta agresivos, pero el contacto de nosotros es no forzarlos", indicó.Una labor de voluntariosEl programa surge en el 2016 cuando se habilitó un terreno de 3.000 metros cuadrados del Sistema de Transporte Colectivo que anteriormente era usado para almacenar desechos que posteriormente se reciclarían.Desde julio de 2017, cuando inició operaciones, el CTC ha funcionado con voluntariado y donaciones, desde material reciclado del Metro para construir las jaulas, pasando por murales donados por artistas como Manuel Monroy, y hasta perreras de madera con el símbolo del Metro para que puedan dormir los canes.En este refugio, los animales, bautizados a partir del nombre de la estación en donde fueron hallados —como Temo, encontrado en la estación Cuauhtémoc, o Estrella, encontrada en Cerro de la Estrella—, son alimentados, paseados y atendidos por voluntarios de la Secretaría de Cultura, quienes, principalmente, se encargan de hacer que los perritos mejoren su socialización a través de juegos y paseos.Asimismo, los voluntarios se ocupan de los programas de difusión, como el que se implementa por tercer año consecutivo y en el que piden a los niños enviar a los perritos sus cartas para los Reyes Magos, y así ellos se encarguen de entregar las misivas, sin necesidad de usar globos, y con la garantía de que llegarán a Melchor, Gaspar y Baltazar.Además, organización festivales con música en vivo para que las personas se acerquen al refugio, conozcan a los animales y, si lo desean, apoyen con donaciones en especie, como cobijas, platos, comida, material de curación o con alguno de los objetos disponibles en la wishlist de Amazon con la que cuenta el CTC.Proceso de adopciónEl Centro de Transferencia Canina, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación Bachilleres 1 de la línea 6 del Metrobús, cuenta actualmente con 16 jaulas en las que han logrado dar asilo, al mismo tiempo, hasta a 39 perros, cifra que varía dependiendo del tamaño y temperamento de cada uno de los canes."Tenemos de todo, nos han llegado perros de raza, y obviamente creemos que tienen dueño. Sea perro de raza, criollo, en las condiciones que llegue, inmediatamente se sube la foto a redes del Metro por si alguien lo está buscando sea reconocido", precisa.Gabriela González explica que la socialización es clave dentro del proceso de adopción, pues muchos de los perros llegan con mucho miedo, por lo que su principal preocupación es darles un buen hogar con una familia que sí esté dispuesta a cuidarloPor ejemplo, además de los documentos de adopción, los voluntarios realizan un cuestionario para conocer si los interesados son personas que trabajan todo el día, si tienen el espacio suficiente para sus mascotas o si cuentan con experiencia previa en el cuidado de animales."Los entrevistamos para darnos cuenta cuál sería el ambiente del perro. Hay personas que van y nos dicen: 'Perdimos a nuestro perrito, ya se murió de viejito', entonces inmediatamente les ponemos una palomita porque significa que pueden ser dueños responsables, o personas con niños ya ves que va a ser para una familia", comenta.A este proceso de selección se suma un seguimiento posterior a la adopción, el cual busca verificar que los canes hayan llegado a buenas manos."Algo que nos ha funcionado para que sean adopciones exitosas es que les hacemos muchas preguntas sobre sus mascotas anteriores, además el perro que a ellos les gusta los sacamos a que paseen con ellos un ratito, a que convivan con él, a ver si es lo que ellos esperan, si tienen química con él", sostiene.La veterinaria recomienda que, antes de decidir adoptar un can, es necesario cuestionarse si se cuenta con el espacio y el tiempo suficiente, si se tienen los recursos e incluso si algún miembro de la familia es alérgico."De repente hemos hecho entrevista y trabajan todo el día pues no tienen el tiempo y quieren un perro para un departamento grande, es importante ese tipo de preguntas", señala.Para poder tramitar la adopción, es necesario llevar la siguiente documentación: descargar y llenar el formato para adopción de caninos; presentarse al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, en un horario de lunes a domingo de 10:00 hrs. a 17:00 hrs.; llevar identificación oficial y copia, y comprobante de domicilio.Una vez hecha la solicitud, se programará una visita domiciliaria y, en caso de cumplir los requisitos, se agendará una fecha de entrega. Cabe destacar que el proceso es gratuito y que los perros son entregados bañados, esterilizados y desparasitados. El periodo dependerá directamente del estado de salud y emocional de los perros.Las donaciones —únicamente en especie— se pueden realizar directamente en el CTC o se puede contactar a los encargados a través de redes sociales."En caso de que no puedan adoptar un perrito está la posibilidad de donar, todo es en especie, no recibimos dinero en efectivo. Pueden donar cobijas, alimento, collares, correas, material de curación", afirma González Villicaña.

