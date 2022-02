https://mundo.sputniknews.com/20220202/eeuu-busca-poner-de-rodillas-a-europa-por-ucrania-1121046237.html

EEUU busca poner de rodillas a Europa por Ucrania

Las decisiones agresivas de EEUU y Reino Unido sobre las garantías de seguridad que busca Rusia, y que son apoyadas por la Unión Europea [UE], afectan cada vez... 02.02.2022, Sputnik Mundo

La UE, a rebufo de intereses anglosajonesLa UE podría quedar completamente desguarecida, al desnudo, con una mano atrás y otra delante si decide seguirle el juego a EEUU y Reino Unido. Disfrazando un pedido de garantías de seguridad de parte de Rusia, como un ataque bélico inminente del gigante euroasiático contra su vecina Ucrania, ambos países buscan en realidad poner de rodillas a la UE.De acuerdo a Pereyra Mele, los intereses económicos afectan cada vez más a los europeos que a los euroasiáticos, cuando deciden acompañar en forma lineal y unívoca y sin ningún tipo de consideración, las decisiones que toma la dupla, fundamentalmente encabezada por EEUU, a su vez secundado por el Reino Unido.El analista incide en que, para darle una mayor espectacularidad, una especie de show a todo este planteo que hacen de la supuesta invasión rusa a Ucrania, los anglosajones han ordenado el retiro de personal no esencial de sus respectivas delegaciones diplomáticas. Una acción más psicológica que otra cosa, pero que evidentemente que el juego se está desarrollando entre dos superpotencias, EEUU por un lado, y la Federación Rusa por otro, avisa el experto.Entre la espada y la paredPereyra Mele advierte que en medio de ese 'fuego cruzado', quedan potencias de segundo orden, como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. "El caso inglés es de subordinación a través de las decisiones que toma Washington. Pero los casos francés y alemán desvelan que hace rato vienen muy preocupados por el desarrollo de la situación, en la que se los hace participar sin ningún ‘beneficio de inventario’. Es más, con fuertes pérdidas en todo aspecto. Ya Macron ha dicho que a esto había que darle una solución diplomática y llegar a una serie de acuerdos".Sin embargo, matiza el analista, "los sectores económicos internos alemanes han puesto realmente una señal de alarma al ver con preocupación que pueden llegar a perder importantes negocios e importantes inversiones: hay muchísimas empresas alemanas radicadas en la Federación de Rusia y esto también los afectaría. Y por supuesto, además esa fuerte dependencia energética que tiene Alemania del consumo de gas ruso".Respecto a la diferencia de postura entre EEUU y Reino Unido por un lado, y varios miembros de la UE por el otro, demuestra que el frente occidental frente a Rusia "no es monolítico, el frente no es totalmente alineado a las decisiones que está tomando el Gobierno estadounidense, que en el fondo lo que se está queriendo hacer es prácticamente un nuevo ‘cerco sanitario’ [a Rusia], como fue históricamente la política internacional de los países atlantistas".

