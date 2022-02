https://mundo.sputniknews.com/20220201/blinken-enfatiza-voluntad-de-eeuu-de-continuar-dialogo-con-rusia-sobre-seguridad-1121007870.html

Blinken enfatiza voluntad de EEUU de continuar diálogo con Rusia sobre seguridad

Blinken enfatiza voluntad de EEUU de continuar diálogo con Rusia sobre seguridad

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, destacó la voluntad de EEUU de comprometerse con Rusia en cuestiones de seguridad... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Blinken también reiteró el compromiso de EEUU con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania e instó a Rusia a reducir y retirar las tropas de las fronteras, según el portavoz.La conversación tuvo lugar como seguimiento a la respuesta escrita de EEUU a las propuestas de seguridad rusasLa semana pasada, el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, entregó la respuesta de Washington a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad y la reunión del formato de Normandía.En ese momento, Lavrov dijo que su país estaba revisando el escrito, pero subrayó que EEUU dejó sin respuesta la cuestión principal sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Moscú publicó sus sugerencias de seguridad para la OTAN y EEUU a finales de 2021, cuando las tensiones en torno a Ucrania aumentaron.En ellas pedía, en particular, garantías de que la alianza no se expandiría hacia el este.EEUU insiste en que no permitirá que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN.

