¿Vivimos una pandemia o en una endemia?

¿Vivimos una pandemia o en una endemia?

La llegada de ómicron disparó nuevamente los picos de contagio en todo el mundo pero en algunos países las cifras comenzaron a bajar. Algunos expertos indican que esto podría marcar el inicio de una nueva etapa del virus en el mundo. ¿Se acerca el fin de la pandemia? ¿Estamos en la transición a la endemia? Sputnik te explica cuál es la diferencia entre ambos conceptos.

¿Vivimos una pandemia o en una endemia? La llegada de ómicron cambió la percepción sobre cómo enfrentar al COVID-19. Vivimos una etapa donde a veces nos cuesta saber cómo actuar. La duda radica hoy en saber en qué etapa nos encontramos a nivel mundial y cuándo será ese cambio de fase.

En el mundo se debate si estamos en una pandemia o una endemia. Una duda sin consenso entre los expertos.Una endemia es una enfermedad que permanece en una región o población, se presenta en forma de brotes y como ejemplos tenemos los virus de la influenza o el dengue.La pandemia se da cuando un virus se disemina con rapidez a nivel global, atacando a poblaciones sin los anticuerpos necesarios.Algunos países hoy están en la postura de "normalizar" este panorama y aprender a convivir con el virus. El también investigador de políticas y sistemas de salud considera que "no se puede ver a la pandemia de forma aislada", sino que es parte de una serie de problemas que atraviesa el planeta, como el cambio climático y la pobreza.Según Feo, si no se atacan estas situaciones en conjunto y se generan cambios, es "inevitable" la aparición de nuevas pandemias.

