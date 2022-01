https://mundo.sputniknews.com/20220127/de-pandemia-a-endemia-espana-apuesta-por-una-nueva-gestion-del-covid-19-1120833100.html

De pandemia a endemia: España apuesta por una nueva gestión del COVID-19

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — La baja en la mortalidad observada durante la última ola del coronavirus y el alto porcentaje de vacunados llevan al Gobierno de... 27.01.2022

El Ejecutivo trabaja desde hace semanas en un nuevo modelo de vigilancia del virus, que se introducirá "con calma y no antes de que finalice esta sexta ola", dijo esta semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.Aunque la incidencia acumulada del virus por cada 100.000 habitantes sigue en máximos desde diciembre, los datos de hospitalización son muy inferiores a los que se observaban hace un año, durante la tercera ola.En base a estos datos, que indican que el COVID-19 evoluciona hacia una "enfermedad endémica", según la ministra, las autoridades ponen la vista en un nuevo escenario de convivencia con el virus, como sucede con la gripe.Más inmunización con ómicronAunque hasta ahora los países se basaban en los datos de incidencia para tomar medidas, "ante una variante como ómicron, donde el 90% de los infectados son asintomáticos según la revista The Lancet, es lógico que vayamos pensando en un cambio de estrategia", dije en una entrevista con la Agencia Sputnik África González, catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio) de la Universidad de Vigo.De los 9,5 millones de contagios contabilizados por el Ministerio de Sanidad en España desde el comienzo de la pandemia, alrededor de 3,6 millones fueron notificados en los últimos 30 días.Según González, esta explosión de contagios provocada por ómicron trajo consigo mucha inmunidad, bien por la infección o por complementar la protección de los vacunados con dos dosis.Para la experta, con tanta gente con un elevado grado de protección, y ante la previsión de que las próximas infecciones sigan siendo leves, "no tiene sentido" mantener un seguimiento tan "exhaustivo" de los casos, de ahí que el Gobierno de España esté pensando en una siguiente fase.Una "gripalización" del COVIDSegún explicó la ministra de Sanidad de España esta semana, la nueva estrategia pasa por un cambio de vigilancia de la emergencia a una vigilancia sostenida, lo que se conoce como el "sistema centinela".Esto implica limitar la vigilancia a una muestra de población representativa, que permita recabar información epidemiológica y sobre el virus.Así es como actúa la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la gripe, obteniendo información de médicos en distintos países que se encargan de seguir, mediante secuenciación, la aparición de nuevas variantes o cepas.A falta de que el Gobierno concrete su estrategia de "gripalización", esta inmunóloga cree que uno de los cambios será insistir en el mensaje de que "se tiene que convivir con el virus".Esto implica que los ciudadanos vivan la enfermedad como un catarro, es decir, haciendo reposo en casa, sin pedir PCR o ir al centro médico.También se podrán incluir recomendaciones como el uso de la mascarilla, ya normalizada, en caso de infección o visitando a personas mayores.Aún es prontoPese a la iniciativa del Gobierno de España, que apela también a los socios europeos, desde la OMS se reitera que el mundo todavía no está en un escenario endémico.En esto coincide González, que se muestra favorable a que los gobiernos comiencen a preparar este escenario, pero ve "prematuro" aplicarlo ahora porque se debe esperar a una "estabilización" de los contagios a nivel mundial.También expresa cautela la jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Germans Trias de Barcelona, Eva Martínez Cáceres, que asegura que "aunque parece que están bajando los casos y las hospitalizaciones, todavía hay una positividad de casos muy grande".Martínez Cáceres advierte que "si no se controla la infección en países del tercer mundo, pueden surgir variantes más agresivas", por lo que es "muy importante" asegurar la vacunación con dos dosis en todos los países.En el Ejecutivo, pese a las insinuaciones de las últimas semanas, tampoco hay prisa para poner en marcha la estrategia.La ministra Darias admitió este viernes que la transición será "compleja" y se abordará "poco a poco", aunque aseguró que el Gobierno está "manos a la obra" para diseñar el futuro postpandemia.

