El Kremlin confirma los preparativos para la próxima visita de Bolsonaro a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a Rusia se encuentra en la fase de preparación, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri... 01.02.2022, Sputnik Mundo

"En cuanto a los contactos ruso-brasileños, estos están en la fase de preparación", explicó el alto funcionario en una comparecencia ante la prensa.El viaje de Bolsonaro previsto para mediados de este mes aún no tiene fecha concreta, agregó.El 31 de enero, el propio presidente brasileño corroboró que viajaría a Rusia a mediados de febrero con la ministra de Agricultura y Ganadería, Tereza Cristina da Costa, para abordar temas bilaterales de interés común.Cara a cara entre Putin y MacronPeskov declaró que el encuentro cara a cara de los presidentes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, podría tener lugar en un plazo previsible.Peskov precisó que "se trata de un encuentro cara a cara", agregando que los detalles de la reunión se informarán más adelante.Horas antes el portavoz del Gobierno de Francia, Gabriel Attal, no excluyó la posibilidad de una reunión personal del presidente francés con el líder ruso."No la excluyo, pero todavía no está decidido", dijo a France Info al ser preguntado si va haber una reunión personal de Macron y Putin próximamente y si el líder francés visitará Rusia.El 28 de enero de enero, tuvo lugar una nueva conversación telefónica entre Putin y Macron. Durante la reunión, según el servicio de prensa del Kremlin, se discutió la situación en torno a Ucrania y los asuntos relativos a prestar a Rusia las garantías de seguridad de largo plazo.Además, los líderes de los dos países acordaron mantener el contacto por teléfono y buscar la posibilidad de celebrar una reunión cara a cara.Attal recordó que la anterior conversación entre ambos líderes tuvo lugar el 28 de enero.Ucrania y países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó como ridículas, y al mismo tiempo peligrosas, las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev a contrarrestarla.Putin y OrbánLa seguridad europea será uno de los temas a tratar durante la reunión que Putin sostendrá este 1 de febrero con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, según el Kremlin.Peskov señaló que la visita de trabajo del primer ministro húngaro, si bien se centrará en las relaciones bilaterales, cobra más importancia en el momento actual."Es importante porque brinda a Vladímir Putin y Viktor Orbán una buena oportunidad para intercambiar opiniones sobre los problemas fundamentales de la seguridad y los conflictos regionales en el continente europeo, así como discutir en detalle sobre el estado actual y las perspectivas del desarrollo de las relaciones bilaterales", dijo.Peskov supuso que, en la conferencia de prensa conjunta que planean ofrecer al término del encuentro, los dos mandatarios mencionarán también la reciente iniciativa de Rusia sobre nuevas garantías de seguridad en Europa, las contrapropuestas de Estados Unidos y la OTAN y la reacción de Moscú.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.Durante la primera quincena de enero, esas propuestas se debatieron en las negociaciones de Rusia con EEUU y la OTAN, así como en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la reciente iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al día siguiente que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Aparte de Estonia, Letonia y Lituania que ingresaron en la OTAN en 2004, dos naciones más de la antigua Unión Soviética –Georgia y Ucrania– manifestaron hasta la fecha su intención de adherirse a la Alianza. Durante la cumbre de Bucarest, en 2008, la OTAN saludó sus planes y anunció un período de compromiso intensivo con ambos países para que puedan formalizar el ingreso en una fecha aún sin determinar.

