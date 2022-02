https://mundo.sputniknews.com/20220201/el-gobierno-de-espana-aprueba-la-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda-1120989861.html

El Gobierno de España aprueba la Ley por el Derecho a la Vivienda

El Gobierno de España aprueba la Ley por el Derecho a la Vivienda

La portavoz del Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la ministra de Derechos Sociales ofrecen declaraciones a la prensa tras la... 01.02.2022

Se trata de la primera norma de este tipo de carácter estatal y que contempla limitar a los grandes tenedores el precio de los alquileres en zonas tensionadas y ofrecer incentivos fiscales para que los pequeños propietarios bajen voluntariamente el precio de sus inmuebles en alquiler.Este anteproyecto se aprueba un año más tarde de lo que tenían previsto los socios de Gobierno debido a las diferencias en torno al contenido del texto.Desde Unidas Podemos aseguran que esta normativa busca "pinchar la burbuja del alquiler" y del "pelotazo inmobiliario". Los empresarios inmobiliarios la rechazan porque atacaría la libertad y el derecho a la propiedad; mientras que los movimientos sociales la apoyan, pero alertan que "se queda corta" porque se necesita una regulación más fuerte que establezca que un gran tenedor es quien posee más de cinco viviendas, y no diez como lo establece el actual texto. Además, piden que se garantice que la vivienda es un derecho básico de los ciudadanos y no un bien de mercado con el que se puede especular.El anteproyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros pese al informe que presentó el 24 de enero el Consejo General del Poder Judicial, en el que criticó la nueva norma por supuestamente invadir las competencias de las comunidades autónomas y entrometerse en el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, como este informe no es vinculante, el Gobierno pudo sacar adelante la norma.Ahora, el siguiente paso será llevar la posible nueva normativa al Congreso de los Diputados donde se decidirá si se aprueba o no. Vox y el Partido Popular ya se han posicionado en contra e incluso en comunidades gobernadas por ellos, como la de Madrid, han asegurado que esta nueva Ley de Vivienda no se aplicará.

