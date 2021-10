https://mundo.sputniknews.com/20211006/la-oposicion-espanola-anuncia-que-recurrira-la-ley-de-vivienda-impulsada-por-sanchez-1116793704.html

La oposición española anuncia que recurrirá la ley de vivienda impulsada por Sánchez

La oposición española anuncia que recurrirá la ley de vivienda impulsada por Sánchez

BARCELONA (Sputnik) — El líder del conservador Partido Popular (PP) y principal fuerza de la oposición en España, Pablo Casado, anunció su intención de... 06.10.2021

2021-10-06T12:04+0000

2021-10-06T12:04+0000

2021-10-06T12:04+0000

españa

partido popular de españa

pedro sánchez

ley de vivienda

pablo casado

"Vamos a llevarlo al Constitucional", afirmó Casado durante una entrevista en la cadena de televisión Telecinco, donde arremetió contra la medida acordada por los socios en el Ejecutivo español, el Partido Socialista Obrero (PSOE) y Unidas Podemos.El PSOE y Podemos pactaron poner en marcha una nueva ley de vivienda, que pretende regular el precio del alquiler a los grandes tenedores e imponer un recargo a los pisos vacíos.Casado admitió que "el problema de la vivienda en España es muy grave" y que su partido viene diciendo "que hay que hacer algo", pero criticó una medida que, a su juicio, "envía un mensaje de inseguridad jurídica de que el Gobierno pueda intervenir en tu propiedad privada".Por ello, explicó que la intención de la formación que dirige es recurrir este proyecto legislativo, del que todavía no se conoce la letra pequeña, ante el Tribunal Constitucional.También aseguró que, de ser aprobada, la ley "no se va a aplicar" en los ayuntamientos y regiones gobernados por el Partido Popular."Estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le da la gana con lo que es suyo", manifestó el dirigente conservador, que acusó a Pedro Sánchez de ser "rehén de sus socios radicales de Podemos".En las regiones de Madrid, Andalucía y Murcia, donde los populares encabezan el Ejecutivo, sus respectivos líderes ya advirtieron que no aceptarán "medidas intervencionistas" por parte del Gobierno central.Por otro lado, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avisó a los conservadores que no cumplir con la norma "va perjudicar a todos, a los pequeños propietarios e inquilinos"."Espero que todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP, estén a favor de defender el interés general", sostuvo el ministro.

2021

