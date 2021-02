"El PSOE está agitando el avispero": Sindicato de Inquilinos exige regular los alquileres en España

https://mundo.sputniknews.com/20210224/el-psoe-esta-agitando-el-avispero-sindicato-de-inquilinos-exige-regular-los-alquileres-en-espana-1109120252.html

Regular o no el precio de los alquileres ha provocado un nuevo choque entre los socios del Gobierno español, partidos aliados y movimientos sociales. El PSOE... 24.02.2021, Sputnik Mundo

"La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones, y todo eso, que forma parte del mundo de la vivienda, no lo podemos obviar". Con estas palabras el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, explicó que el PSOE defendía una ley de vivienda que no incluyera la regulación del precio del alquiler, sino que incentivara a los propietarios a no incrementarlo. La ola de críticas por parte de movimientos sociales y dirigentes políticos no tardó en llegar y muchos recordaron que hace apenas un año, Ábalos defendía en el Congreso de los Diputados, una iniciativa para regular el precio de los alquileres porque consideraba que "se ha gestionado meramente como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal" que "amenaza los proyectos vitales de decenas de miles de jóvenes que no pueden independizarse ni formar una familia", argumentó Ábalos en ese momento.Para el Sindicato de Inquilinos hay razones de peso que explican este cambio de postura en el seno del PSOE."Esto lo que pone de manifiesto es que están bajo presión permanente de los fondos buitre y de la patronal inmobiliaria (Fiabci), liderada por Joan Clos i Matheu. Estas presiones evidentemente han logrado que el ministro salga públicamente a contradecirse de una forma tan flagrante. Desde hace tiempo los fondos de inversión y las grandes inmobiliarias y promotoras se han unido y han hecho un frente común. La patronal inmobiliaria, está reunida en una organización que se llama Fiabci, y los fondos buitre, liderados por Blackstone, crearon un lobby que se llama Asval, y ambos están permanentemente encima del Gobierno". "Lo curioso es que tanto la patronal inmobiliaria, Fiabci, como el lobby de los fondos buitre, Asval, tienen como presidente a Joan Clos i Matheu, y ¿quién es él? Es el exalcalde de Barcelona y exministro socialista, el lobista perfecto que tiene el contacto permanente con los ministerios socialistas", denuncia Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, quien también es antropólogo especializado en economía política y desde hace 15 años investigador en el tema de vivienda en la Universidad Autónoma de Barcelona. Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, alertan que este cambio de postura significaría un incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Gobierno de diciembre de 2019 y del acuerdo que se firmó en octubre de 2020 que establecía como requisito indispensable para aprobar los Presupuestos Generales del Estado la regulación del precio de los alquileres. "Lo que se está intentando consumar aquí es un gran fraude democrático porque ya no se trata solo de un acuerdo, sino que estamos hablando de un gran pacto que permitió asegurar la gobernabilidad del PSOE cuando se firmaron los Presupuestos Generales del Estado. El PSOE no firmó este pacto únicamente con Unidas Podemos, sino que lo firmó hasta con ocho partidos políticos que son los del bloque de la investidura que condicionaron dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado el 26 de octubre a cambio de que en tres meses se llevase al Congreso una ley de vivienda que regulase los alquileres y protegiese a miles y millones de familias que están siendo asfixiadas por la subida de estos precios", apunta Palomera.Según explicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "el ministro Ábalos en ningún caso ha transmitido la idea de no hacer cumplir el compromiso de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda", sino que "el ministro de Transportes ha trasladado desde el principio que estaba trabajando en una nueva regulación de vivienda que permita hacerla más accesible".La vía portuguesaLo cierto es que hay dos propuestas encontradas sobre un mismo problema. Los movimientos sociales, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu apuestan por una regulación en el precio de los alquileres como ya se ha hecho en Austria, Francia y Alemania.Sin embargo, según el ministro Ábalos, para el PSOE "es más efectivo y eficaz promover que imponer" y, por esa razón, en lugar de congelar los precios, prefieren optar por la llamada vía portuguesa que establece incentivos fiscales para aquellos propietarios que de forma voluntaria no suban el precio de las viviendas en alquiler."Los incentivos fiscales en Portugal no han tenido ningún efecto por un sencillo motivo, y es que las ganancias por subir el precio del alquiler son mucho mayores que el de bajarlo para tener esa contrapartida de pagar menos impuestos. La vía portuguesa beneficia principalmente a los fondos buitre que lo que quieren es evitar que los precios bajen, o que bajen lo menos posible, y a partir de 2023-2024 volver a subir los precios". "Esta vía de los incentivos fiscales está pensada para que los fondos buitre y los grandes inversores, que en realidad tienen tipos de operaciones parasitarias y depredadoras, puedan volver a tener los márgenes de beneficio que tenían antes de la pandemia. Ellos tienen el claro objetivo de que cuando pase lo peor de esta crisis poder subir los precios, pero si hay una regulación como la que proponemos nosotros, eso no será posible, solo en casos muy justificados", indica Palomera. ¿Agitando el avispero?El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, advirtió al PSOE que "no es bueno tensionar al Gobierno de coalición y se tensiona cuando se incumplen los acuerdos"; mientras, el diputado Gerardo Pisarello alertaba que para ellos la regulación de los precios del alquiler "es una línea roja"."La ley de vivienda debe ser bloqueada si no incluye aquello que se acordó, eso es algo de mínimos, porque estamos hablando que la ley debería incluir muchas otras cosas que el PSOE se opone: como movilizar la vivienda vacía para que cumpla su función residencial y no tenga una función especulativa, lograr que las viviendas turísticas, que hay centenares de miles vacías, también cumplan su función social y puedan destinarse al alquiler para vecinos de nuestras ciudades". "Todas estas medidas estamos batallándolas, pero aquellas, como la regulación de los alquileres, que ya estaban acordadas, son líneas rojas, son mínimos. Si este tipo de medidas no entran en la ley, pues las fuerzas de la investidura deben bloquearla y, además, al PSOE se le deberá exigir explicaciones. Que nadie tenga duda de que responsabilizaremos al PSOE de cada uno de los desahucios que padezca alguno de nuestros compatriotas", resalta Palomera.Por su parte, la Coordinadora de Vivienda de Madrid ha solicitado la renuncia de Ábalos por "traicionar el pacto de investidura" y desde el Sindicato de Inquilinos alertan que el incumplimiento de lo acordado podría "agitar el avispero" y "no sabemos si son muy conscientes de esto".

