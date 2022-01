https://mundo.sputniknews.com/20220131/ganaderos-espanoles-asaltan-el-ayuntamiento-de-lorca-al-estilo-trump--video-1120956550.html

Ganaderos españoles asaltan el Ayuntamiento de Lorca "al estilo Trump" | Vídeo

Ganaderos españoles asaltan el Ayuntamiento de Lorca "al estilo Trump" | Vídeo

Un grupo de ganaderos de Lorca, en Murcia, al sureste de España, asaltó el Ayuntamiento de esa ciudad para paralizar el pleno en el que se discutiría una... 31.01.2022, Sputnik Mundo

Desde la mañana del 31 de enero, cerca de 300 ganaderos iniciaron una protesta alrededor del recinto ferial Huerto de la Rueda. Luego, con sus tractores y vehículos cortaron una de las principales vías de la ciudad. Posteriormente, cuando faltaban pocos minutos para la celebración de un pleno en el que se modificaría el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entre otras medidas establece alejar las granjas de cerdos del casco urbano de la ciudad, unos 30 granjeros superaron la barrera policial colocada ante el Centro de Desarrollo Local de Lorca, interrumpieron violentamente en las instalaciones municipales, subieron hasta la cuarta planta del inmueble y amenazaron con quemar el edificio.Esta situación obligó la intervención de la Policía Local y Municipal. Tras contener y desalojar a los manifestantes, los efectivos de seguridad recomendaron cancelar el pleno porque no se podía garantizar la seguridad en el interior del edificio.El alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, calificó los hechos como un "atentado a la democracia que recuerda al asalto al Capitolio de enero", en referencia al asalto que partidarios de Trump hicieron contra la sede parlamentaria estadounidense a inicios de 2021.De acuerdo con medios locales, la protesta fue convocada por la Asociación de Empresarios de la Ganadería de la Región de Murcia (ACEGA) y contó con la participación de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia. También se señala que tanto el Partido Popular como Vox apoyaron durante las últimas horas la protesta de los ganaderos y que en la manifestación estuvieron presentes dos alcaldesas del Partido Popular, María Ángela Túnez y Juana María Martínez.Desde Izquierda Unida aseguraron que el asalto fue al "más puro estilo Trump" y denunciaron que varios policías resultaron heridos.A su vez, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Murcia, María Martín, acusó a Vox y al Partido Popular de estar detrás de los hechos.El objetivo de los manifestantes era "paralizar" el Plan General de Ordenación Urbana que supondría que las futuras granjas de cerdos no puedan establecerse a menos de 1.500 metros de núcleos urbanos, ni a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas ni a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas.Para los ganaderos, estas medidas afectarían a unas 1.000 explotaciones porcinas y por eso exigen que se "paralice la moción" para que antes sea estudiada y debatida. Sin embargo, el alcalde asegura que está abierto al diálogo, pero sin "pistolas encima de la mesa". "Diálogo sí, pero sin coacciones, ni amenazas, ni intimidaciones", insistió Mateos.A su vez, el alcalde resaltó que las explotaciones porcinas que cumplan con la legalidad "no se verán afectadas por esta modificación, pero sí aquellas nuevas o que quieran ser ampliadas". Además, reconoció que el Ayuntamiento evaluará la posibilidad de introducir acciones judiciales para condenar los hechos.

