La carne y las granjas enredan en una nueva polémica al ministro de Consumo español

La carne y las granjas enredan en una nueva polémica al ministro de Consumo español

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, vuelve al ojo del huracán por un nuevo comentario sobre la industria cárnica. Sus palabras se centraban en la ganadería... 04.01.2022, Sputnik Mundo

La carne se le vuelve a atragantar a Alberto Garzón. El ministro de Consumo ya protagonizó un rifirrafe con varios miembros socialistas del Gobierno, incluido el presidente, Pedro Sánchez, a cuenta de un chuletón. El político de Izquierda Unida tan solo demandaba la reducción del consumo de productos cárnicos en pro del medio ambiente. Meses después sus palabras vuelven a ponerlo en la diana de los ganaderos.Garzón resaltó en una entrevista al diario británico The Guardian que España debería consumir menos carne no solo por salud, sino por el cambio climático. El ministro ha recordado que en el país se toma más de un kilogramo diario por persona, muy por encima de los 200-500 gramos recomendables. Sin embargo, han sido sus declaraciones sobre el funcionamiento de la industria las que han trascendido. Respuestas en las que defendía las pequeñas explotaciones sobre las infraestructuras dedicadas a la ganadería intensiva.Como sucediera en 2021, sus comentarios han desatado las críticas del sector. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores exige la dimisión de Garzón. También distintos políticos, como el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros o el popular Andrés Lorite, han lamentado sus palabras. A estos se ha unido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha posteado un mensaje de apoyo a los ganaderos.El ministro de Consumo no ha tardado en responder. En concreto, ha contestado a Mañueco, a quien ha recordado el fragmento exacto de la entrevista a la que se refiere el presidente castellanoleonés. Bajo su opinión, este está más pendiente de la próxima fecha electoral en dicha comunidad autónoma.Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la industria cárnica supone el 14,5% de las emisiones de gases invernadero del planeta. El consumo excesivo de agua o las imágenes de animales maltratados vistas en determinadas granjas también ponen en entredicho el funcionamiento del sector para las organizaciones medioambientalistas. Eso sí, a aquellas que incurren en la ganadería intensiva, no extensiva.

