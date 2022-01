"Las macrogranjas no existen": la ironía de Greenpeace sobre la polémica en España

https://mundo.sputniknews.com/20220119/las-macrogranjas-no-existen-la-ironia-de-greenpeace-sobre-la-polemica-en-espana-1120483364.html

La organización Greenpeace desplegó una pancarta gigante en la Gran Vía de Madrid, en el centro de la capital, para sentar postura sobre el debate de las... 19.01.2022, Sputnik Mundo

"Las macrogranjas no existen", reza de forma irónica el enorme cartel que los activistas colocaron en la céntrica avenida madrileña.Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace en España sobre agricultura, explica a Sputnik que el objetivo de esta campaña es llamar la atención sobre un debate que "se está cerrando sin un compromiso claro"."Es más que evidente que las macrogranjas existen, así como existe esa pancarta amarilla con letras grandes en la Gran Vía. El asunto es que no podemos concluir este debate sin asumir un compromiso real de cierre de estas explotaciones, de poner fin a la ganadería industrial y avanzar hacia un modelo de ganadería sostenible", indicó Ferreirim.La campaña de Greenpeace se da semanas después de que el ministro de consumo, Alberto Garzón, ofreciera una entrevista al diario británico The Guardian en la que dijo lo siguiente:Estas declaraciones del ministro Garzón fueron rechazadas por varios sectores del país, especialmente por dirigentes políticos de Vox y el Partido Popular. La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, aseguró que en España no existe ese tipo de ganadería en la que se confinan a una gran cantidad de animales en áreas pequeñas para producir carnes, leche y huevo de una forma más rápida y económica.Desde Greenpeace, que llevan muchos años denunciando este tipo de ganadería, aseguran que sí existen las macrogranjas y que traen "nefastas consecuencias" tanto para el medio ambiente, como para la salud de las personas, para la España rural y para los propios animales."Para nosotros es más que bienvenida esta postura del ministro Garzón. Tiene toda la razón. Sus declaraciones están más que avaladas por la ciencia y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pasar de las palabras a las acciones porque el tiempo se agota", advierte Ferreirim.Razones del rechazo a las macrogranjasLos activistas de Greenpeace insisten que la ganadería industrial es un "modelo insostenible" que tiene "consecuencias devastadoras". Estas son algunas de las razones que esgrimen:1. Incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ferreirim explica que el sector ganadero es uno de los que más está incrementando las emisiones de estos gases, potenciado, principalmente, por este modelo de ganadería industrial.Señala que, en 2020, este sector pasó a ser el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, "en gran medida debido al incremento de la generación de emisiones en la ganadería".2. Contaminación por nitratos de las aguas subterráneas.Ferreirim indica que la contaminación de "nuestras reservas para el futuro" aumentó un 51,5% solo en los últimos cuatro años". Recuerda también que el 2 de diciembre de 2021, la Comisión Europea llevó a España a juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la "grave situación del agua por nitratos". Además, alerta que "hay muchísimos pueblos en España que se están quedando sin agua potable por este problema".3. Emisión de un gas tóxico como el amoniaco.El experto de Greenpeace detalla que, según las emisiones declaradas en el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, "94% de las emisiones declaradas en España están provocadas por la ganadería industrial. Está clarísimo que el problema está en ellos".4. "Ingente" cantidad de insumos externosEl portavoz de Greenpeace en España sobre agricultura indica que son desproporcionadas las cantidades de insumos externos que se necesitan para sostener este modelo de ganadería, principalmente pienso y agua."Porque esto es una ganadería sin tierra, los animales están encerrados y no pastan, no se alimentan de esos recursos naturales que existen, sino que dependen totalmente de esos piensos que son producidos muchas veces en esos países donde se está provocando la deforestación".Pero además de resaltar los perjuicios de este tipo de ganadería, desde Greenpeace consideran que también es necesario mostrar los beneficios de la ganadería extensiva, de base, agroecológica; y quiénes se benefician con las macrogranjas."Sin duda es la industria cárnica, que está apostando y fomentando un modelo que lo único que busca es el máximo beneficio económico para ellos", denuncia Ferreirim.

