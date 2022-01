https://mundo.sputniknews.com/20220131/el-ex-secretario-general-del-la-osce-insta-a-moderar-la-retorica-en-aras-de-seguridad-europea-1120936279.html

El ex secretario general del la OSCE insta a moderar la retórica en aras de seguridad europea

GINEBRA (Sputnik) — El ex secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Thomas Greminger, llamó a todas las partes a... 31.01.2022

"Vemos campañas mediáticas de ambas partes, en las que una presenta a la otra como enemigo. Junto con el ruido de sables, eso no contribuye obviamente a un clima que necesitamos ahora en la negociación sobre los enrevesados problemas de la seguridad europea", dijo esta agencia Greminger, quien se desempeñó como secretario general de la OSCE de 2017 a 2020 y, en la actualidad, dirige el Centre de política de seguridad de Ginebra (GCSP).Ninguna de las partes, a juicio del diplomático suizo, quisiera verse arrastrada en un conflicto armado.Greminger destacó que "hoy en día se requiere la moderación recíproca en los mensajes, tanto militares como políticos, rebajar una retórica belicosa que señala a la otra parte como enemigo".Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.El 24 de enero, la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este, para reforzar la contención y la defensa frente a lo que califica como continua acumulación de recursos militares de Rusia "en Ucrania y sus alrededores".El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró varios días después que "no habrá guerra, por lo que depende de Rusia", pero dejó claro que Moscú tampoco permitirá que sus intereses se pisoteen y sean ignorados.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.La otra parte afirmó en más de una ocasión que considera inaceptable esa demanda, y que la OTAN mantendrá una política de puertas abiertas.Durante la primera quincena de enero, esas propuestas se debatieron en las negociaciones de Rusia con EEUU y la OTAN, así como en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.Actualmente, Moscú está examinando la respuesta escrita de EEUU y la Alianza Atlántica a su demanda de nuevas garantías de seguridad.

