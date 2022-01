https://mundo.sputniknews.com/20220131/corea-del-norte-intensifica-lanzamientos-de-misiles-busca-llamar-la-atencion-de-eeuu-1120965684.html

Corea del Norte intensifica lanzamientos de misiles: ¿busca llamar la atención de EEUU?

Corea del Norte intensifica lanzamientos de misiles: ¿busca llamar la atención de EEUU?

2022-01-31

Corea del Norte intensifica lanzamientos de misiles: ¿busca llamar la atención de EEUU?

Enero de misilesCorea del Norte ha realizado siete lanzamientos de misiles este mes de enero, y el último corresponde al misil balístico de alcance intermedio Hwasong-12, según la agencia surcoreana Yonhap. "El lanzamiento de prueba se realizó para evaluar el misil que se está produciendo y diseñando, así como para comprobar la precisión general del arma. [El ensayo] confirmó la precisión, la seguridad y la eficacia del sistema Hwasong-12", dice un comunicado de la Agencia Telegráfica Central de Corea, citado por el medio.El líder norcoreano, Kim Jong-un, no presenció la prueba, en la que los militares surcoreanos comunicaron que el misil ensayado tuvo una velocidad máxima de Mach 16 al despegar. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur estima que el proyectil voló unos 800 kilómetros, elevándose a una altitud máxima de 2.000 kilómetros.El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenaron en términos enérgicos ese lanzamiento, al igual que el Comando del Indo-Pacífico de EEUU [Indopacom], que instó a evitar nuevas "acciones desestabilizadoras". Sin embargo, reconoció que el lanzamiento no representa una amenaza para EEUU y sus aliados.En tanto, el portal del canal HispanTV cita una publicación del diario estadounidense The New York Times sobre los últimos lanzamientos de misiles norcoreanos. "El objetivo del líder norcoreano, Kim Jong-un, es hacer rutinarios los vuelos de misiles balísticos de corto alcance como un hecho de la vida sin ninguna repercusión", indicó Lee Sung-yoon, experto en Corea del Norte en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, citado por el medio neoyorkino.Añadió que Pyongyang también aspira pasar a mayores provocaciones a través de reanudar las pruebas de misiles de mediano y largo alcance puntuadas por una prueba nuclear, como lo hizo en 2017, antes de limitar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance por un proceso diplomático con Estados Unidos.Asimismo, el New York Times incide en que el país asiático quiere utilizar sus misiles como herramientas para llevar a Washington a la mesa de negociaciones, por lo que cuanto más poderoso sea el arsenal, más influencia tendrá Corea del Norte.Según expertos, siete pruebas de misiles de Corea del Norte en las primeras cuatro semanas de 2022 sugieren que Kim Jong-Un se está esforzando por alcanzar los objetivos internos y mostrarle a un mundo cada vez más turbulento que Pyongyang sigue siendo un actor en la lucha por el poder e influencia, señala un artículo analítico de la CNN.En tanto, el portal ruso Reportior [Reportero] indicó que, según las publicaciones de varios medios extranjeros, las autoridades de Corea del Norte se sienten "algo celosas" puesta que el país pasó al segundo plano de las prioridades de Washington, más concentrado últimamente en China y Rusia.España: ¿da marcha atrás en su despliegue militar en Europa del Este?Primero actuar, luego pensar. Parece que este es el lema de la política exterior de España. Y es que, tras el anuncio de su ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el envío al este de Europa de cazabombarderos y la fragata Blas de Lezo –una medida en el marco de la "estrategia de disuasión dirigida a Rusia diseñada por EEUU y la OTAN en la crisis de Ucrania", según escribe La Voz de Galicia– se filtraron a la prensa las informaciones que apuntan a la preocupación en la nación ibérica ante las posibles consecuencias de este paso.El medio Vozpópuli, por ejemplo, escribe que "el riesgo para España de que se desate un conflicto bélico castigaría las relaciones diplomáticas con el Gobierno ruso y los importantes lazos económicos". En este contexto, se afirma –citando a "fuentes cercanas a Moncloa"– que "Seguridad Nacional ha contactado con los diferentes ministerios para conocer cómo afectaría 'el peor escenario' en sus respectivas carteras"."La intención es contar con un plan de contingencia en el caso de que la tensión siga escalando", señala la publicación, donde se subraya que "esta posición en el conflicto le puede salir cara" a España. Y es que, según el Instituto Español de Comercio Exterior, Rusia compra anualmente bienes por valor de más de 2.000 millones de euros. "Los principales productos que compra son maquinaria, prendas de vestir, automóviles, conservas, verdura, fruta, zumos, materias plásticas y productos cerámicos", indica Vozpópuli, afirmando que este es el motivo por el que Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, "haya contactado a gabinetes como Industria y Agricultura para conocer el impacto que tendría este conflicto en la balanza comercial".El medio sostiene que "el impacto económico de esta crisis recuerda a lo que se vivió en 2014", cuando Rusia respondió a las sanciones occidentales restringiendo el acceso de los productores españoles, entre los de otros países, al mercado agroalimentario nacional. Este veto "sigue afectando a la huerta española y que amenaza con incrementarse si la escalada de tensión se mantiene", constata Vozpópuli, apuntando que "no es de extrañar que el Ministerio de Agricultura haya sido de los primeros en mostrar su preocupación por el impacto que podría tener el conflicto entre Rusia y Ucrania para el comercio y las exportaciones agroalimentarias".Se asevera que el Ministerio de Industria "también tiene la alerta encendida en cómo puede afectar este proceso en el 'rentable' turista ruso". Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, España exportó a Rusia servicios [excluidos los servicios turísticos] por valor de más de 411.000 millones de euros en 2020.Por último, Vozpópuli subraya que la energía también "es un factor clave de los dolores de cabeza del Gobierno en esta contienda". "Las importaciones españolas tienden a crecer desde que en 2019 se iniciaran las compras de GNL ruso. El valor de las importaciones depende del precio internacional de los hidrocarburos, que representan entre el 70% 80% de los 2.571 millones de euros en compras al mercado ruso. Un nuevo quebradero de cabeza para el equipo de Teresa Ribera", se lee en el artículo.En una reciente entrevista con el diario La Razón, el coronel del Ejército español Pedro Baños, analista en geopolítica y experto en defensa, seguridad y terrorismo, coincidió en que un conflicto con Rusia supondría perjuicios para España "de miles de millones". Concretamente, sostuvo lo siguiente: "Cualquier sanción que sigamos imponiendo a Rusia es un bumerán que nos va a perjudicar a la Unión Europea. En el caso de España ya nos ha supuesto grandes pérdidas económicas en el sector agrícola y ganadero porque hemos dejado de exportar a Rusia. Ahora se estaba recuperando tímidamente y eso se puede paralizar de manera completa. Estamos hablando de miles de millones de perjuicios para España, empezando por los barcos rusos que atracaban en Ceuta, que le dejaban dinero, y que ya no lo hacen porque la OTAN prohibió que España lo siguiera haciendo".El experto reiteró durante la entrevista que, en caso de que se llegue a un enfrentamiento, la UE "saldría perdiendo sin tener ninguna ventaja", aseverando que el gran protagonista de esta campaña antirrusa es EEUU, donde Europa es "el sujeto pasivo y el campo de batalla".Mientras, el diario El Español tuvo acceso a una carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La misiva, según el medio, "plantea iniciativas que ya están en marcha", como la de "una autonomía estratégica" de la Unión Europea, o ideas como impulsar "la arquitectura de tratados sobre aspectos militares en Europa para volver al esquema de paz y seguridad cooperativa".Entre otros planteamientos, Belarra insta a "promover una retirada mutuamente acordada de las tropas movilizadas durante los últimos días en el marco de la escalada", así como "llamar a desescalar también el lenguaje utilizado por los medios de comunicación, gobiernos y partes implicadas en el conflicto". Asimismo, insiste en la necesidad de "reforzar todos los mecanismos multilaterales" y "vías diplomáticas necesarias para resolver el conflicto en la mesa de diálogo y no mediante el envío de tropas y la amenaza de sanciones".Además, la autora propone "promover la revisión de los conceptos estratégicos en relación a Rusia, evitando la construcción de una imagen de mutua enemistad", así como "impulsar una Conferencia europea de distensión en la vecindad oriental con la participación de todos los actores de la región". "La Unión Europea siempre va a ser vecina de Rusia, por lo que es necesario construir un proyecto común de convivencia, derechos y coexistencia pacífica", se lee en la misiva.Tal y como indica El Español, las propuestas de Belarra –sobre todo la de imponerle a Ucrania un estatus de "país no alineado", lo cual implica que los Estados europeos fronterizos con Rusia serían forzados a no estar con la OTAN– va en contra de la línea de la Cancillería española. En este sentido, el medio constata "la división interna en el Gobierno a cuenta de la crisis de Ucrania", algo que "comenzó hace ya más de una semana", recordándose que, "desde Pablo Iglesias hasta varios ministros y secretarios de Estado salieron en tromba contra 'el ardor guerrero' y el 'furor militarista' del ala socialista del Gobierno".En particular, se lee lo siguiente: "Algunos, como Gerardo Pissarello, se pasaron de frenada y defendieron explícitamente a la Rusia de Vladímir Putin. Pero quien más claro dejó que la coalición podría resquebrajarse en caso de conflicto armado fue Gómez Reino, portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Exteriores del Congreso. Al ministro Albares le afeó el 'seguidismo' de EEUU contra 'una Rusia que se ve rodeada por la OTAN en sus fronteras, y que puede sentirse intimidada'".Todos estos hechos parece que influyeron en la ministra de Defensa. Y es que Margarita Roble acaba de salir diciendo que "el escenario de que hubiera tropas españolas en Ucrania no se planteó nunca", además de que las misiones españolas en la zona buscan preservar la paz.En declaraciones a Onda Cero, Robles apuntó que nunca se ha planteado enviar a militares españoles a suelo ucraniano, porque "la OTAN tiene un artículo 5 por el que cuando hay una agresión a uno de los países aliados todos los demás tienen que responder, pero en este caso Ucrania no es un país que pertenezca a la Alianza"."Yo creo que se ha dramatizado demasiado a veces porque no se conoce cuál es la participación de España en la OTAN desde hace muchísimos años", insitió la ministra, al afirmar que las misiones españolas en la zona "estaban todas absolutamente previstas y son aquellas que tiene España como miembro que es de la OTAN como aliado serio y fiable".Narrativa mediática occidental: ¿busca justificar "intervención armada contra Rusia"?"Justificar gastos militares desorbitados" en mantener a la OTAN, así como conseguir que la gente apoye una "intervención armada contra Rusia" en caso de que se llegue a estos extremos. Es el papel que juegan los grandes medios occidentales en la presente escalada entre Occidente y el gigante euroasiático, según el analista español Julián Jiménez.Jiménez, quien se viene dedicando durante años a desmentir las numerosas 'fake news' de la prensa dominante, denunció que lo que se ofrece a la ciudadanía occidental en estas circunstancias "no es información", sino que "es propaganda", donde las publicaciones de sus periodistas en algunos casos "reproducen literalmente el argumentario del Departamento de Estado de EEUU" respecto a la 'inminente invasión rusa a Ucrania'."Evidentemente, cada persona tiene su opinión, como yo tengo la mía, pero es necesario tener las dos posturas para poder formarse una opinión mucho más objetiva y justa", enfatizó el analista, al señalar que, ante la ausencia de los argumentos de la contraparte, se crea la sensación de que "Rusia es el agresor".Y es que se ocultan hechos como "la expansión de la OTAN y el intento de Ucrania de adentrarse en este bloque militar, con el peligro que esto supondría para la seguridad misma de Rusia como país", al tiempo que tampoco se dice ni una sola palabra en cuanto a "las violaciones del alto al fuego por parte de Kiev durante todos estos años en la zona de Donbás", el auge de la extrema derecha ucraniana, o la creación de listas de "enemigos" de ese país presentado en el marco de esta campaña como una nación "democrática".Una campaña que incluye también el acoso contra los medios de comunicación rusos, acusados de dedicarse a la "propaganda del Kremlin"."Cree el ladrón que todos son de su condición", manifestó al respecto Jiménez, al afirmar que el hecho de que la prensa de países como España se encuentre casi totalmente en manos privadas, no significa que sea "libre" e "independiente" –en contra de lo que se afirma–, sino que "la objetividad que pueda tener un medio privado es incluso menor que la que pueda tener un medio estatal", dado que son sus "accionistas" los que determinan su línea editorial.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

