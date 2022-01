https://mundo.sputniknews.com/20220131/espana-recuerda-que-en-ningun-momento-planteo-enviar-tropas-a-ucrania-1120953112.html

España recuerda que en ningún momento planteó enviar tropas a Ucrania

España recuerda que en ningún momento planteó enviar tropas a Ucrania

MADRID (Sputnik) — La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, recalcó que el apoyo a los despliegues de la OTAN en el este de Europa no implica que... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T15:26+0000

2022-01-31T15:26+0000

2022-01-31T15:26+0000

españa

europa

ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1109931652_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04781079ceeb4a7ec8093749a761b7eb.jpg

Robles recordó que los tratados de la Alianza Atlántica obligan a los países aliados a responder cuando uno de sus miembro sufre una agresión, "pero Ucrania no pertenece a la OTAN", por lo que insistió en que "ese escenario nunca se planteó".Asimismo, aprovechó la ocasión para afirmar que "se ha dramatizado demasiado" en las reacciones a la decisión de España de adelantar el envío de una fragata al Mar Negro y cazas Eurofighter a Bulgaria para fortalecer el despliegue de la OTAN en el este de Europa.Según explicó, estas misiones "estaban absolutamente previstas" antes de la escalada de tensión de las últimas semanas entre Rusia y Ucrania.En esa línea, aprovechó para afirmar que las misiones de la OTAN en el este de Europa, percibidas por Rusia como un riesgo a su seguridad, no son "en ningún caso ofensivas sino de disuasión y, sobre todo, de estabilidad y de preservación de la paz".Preguntada por la tensión entre Kiev y Moscú, Robles afirmó que "Rusia no tiene ningún derecho a decirle a un país soberano como Ucrania si entra o no entra en la OTAN" y acto seguido celebró que sigan abiertas las vías de diálogo para evitar una escalada bélica.Pese a admitir la importancia de "la complicada situación en la frontera de Ucrania", la ministra española también abogó por que esta crisis no drene todos los esfuerzos de la comunidad internacional e hizo un llamamiento a "no olvidarnos de que hay 34 guerras declaradas en el mundo y más de 80 millones de refugiados".

https://mundo.sputniknews.com/20220127/garantias-de-seguridad-respuesta-desafiante-de-eeuu-y-la-otan-a-rusia-1120834825.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ucrania, otan