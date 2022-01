https://mundo.sputniknews.com/20220128/un-largo-camino-argentina-y-el-fmi-acordaron-por-la-deuda-1120897213.html

Un largo camino: Argentina y el FMI acordaron por la deuda

Un largo camino: Argentina y el FMI acordaron por la deuda

Conversamos con el economista argentino Lavih Abraham tras el anuncio del Gobierno sobre su negociación con el Fondo Monetario Internacional. En otro orden, abordamos la movilización en Uruguay de mujeres, disidencias y feministas autoconvocadas 'contra la cultura de la violación'. Estas y otras noticias en una nueva edición de En Órbita.

2022-01-28T22:00+0000

2022-01-28T22:00+0000

2022-01-28T22:00+0000

en órbita

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

gobierno de argentina

mauricio macri

kristalina georgieva

martín guzmán

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1120904247_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b39ae0aaf532bf66e13d26dad9fb981a.jpg

Un largo camino: Argentina y el FMI acordaron por la deuda Conversamos con el economista argentino Lavih Abraham tras el anuncio del Gobierno sobre su negociación con el Fondo Monetario Internacional. En otro orden, abordamos la movilización en Uruguay de mujeres, disidencias y feministas autoconvocadas 'contra la cultura de la violación'. Estas y otras noticias en una nueva edición de En Órbita.

Argentina y el Fondo Monetario Internacional acordaron reestructurar la deuda de 45.000 millones de dólares asumida en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)."Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados. (...) Teníamos una soga al cuello y ahora un camino por recorrer", afirmó el presidente Alberto Fernández.Los cuatro puntos básicos del acuerdo refieren a bajar el déficit fiscal, reducir la asistencia del Banco Central al tesoro nacional, bajar la inflación y aumentar las reservas.Según el entrevistado, tal equilibrio permitirá al país "una recaudación importante por un lado, y sobre todo una mejora de ingresos de la población que haga viable un ajuste del gasto público"."Mientras siga el sendero de crecimiento económico se puede pensar en una reforma impositiva progresiva, como fue el impuesto a las grandes fortunas que se hizo el año pasado, en el marco de la pandemia, que permitió sostener el Estado durante ese período", agregó el economista.Sin embargo, el objetivo de bajar la inflación puede suponer un mayor desafío, debido a la alta tasa de la nación: casi 51% durante el año 2021. Para ello, el Gobierno deberá negociar con sindicatos y sectores empresariales, subrayó Abraham.Por su parte, el bloque opositor Juntos por el Cambio calificó como "positivo" el acuerdo de la reestructuración de la deuda, que deberá ser ratificado por el Congreso. El economista entrevistado explicó por qué cree que será aprobado.El acuerdo no cambia el plazo original de pagos a dos años y medio. Los fondos provendrán del propio FMI y Argentina los reembolsará a partir de los dos años y medio del último pago.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Gabriela Casotti, vocera de feministas autoconvocadas del Departamento San José (Uruguay), máster en género y políticas de igualdad, sobre la masiva moviliación de mujeres autoconvocadas y feministas contra la "cultura de la violación" en Uruguay. Y además, la primera reunión del presidente electo chileno Gabriel Boric con su gabinete.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fondo monetario internacional (fmi), argentina, gobierno de argentina, mauricio macri, kristalina georgieva, martín guzmán, alberto fernández, аудио