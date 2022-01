https://mundo.sputniknews.com/20220127/el-congreso-hace-su-parte-en-la-pelea-argentina-con-el-fmi-1120842691.html

El Congreso hace su parte en la "pelea" argentina con el FMI

El Congreso hace su parte en la "pelea" argentina con el FMI

BUENOS AIRES (Sputnik) — La brújula del presidente argentino, Alberto Fernández, apunta al norte, firme, sin desviarse ni un ápice. Ese norte es el tan ansiado...

Uno de los rounds de esa pelea con el organismo de crédito es la discusión en torno al equilibrio fiscal de un país que sufre una espiral inflacionaria desde hace años y el poder adquisitivo de su pueblo pierde por goleada contra el alza de los precios.Es por eso que en los últimos días del año pasado, el mandatario logró la firma de casi todos los gobernadores de los 24 distritos del país para apoyar un proyecto de consenso fiscal impulsado por la administración Macri que puso fin la reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos, y el impuesto Inmobiliario, Automotor y Sellos, que resultan claves para el financiamiento de las jurisdicciones.Ese acuerdo, ahora, debe convertirse en ley en el Congreso y como el tiempo apremia, Fernández lo puso a la cabeza de una nómina de 18 proyectos con los que convocó a sesiones extraordinarias para el próximo 1 de febrero, justo un mes antes de la tradicional apertura del parlamento.No es para menos, el FMI pide cuentas claras y mejorar la recaudación de impuestos, además de aportar aire a las provincias para bajar su endeudamiento, puede leerse como una buena señal en ese sentido.Sin embargo, para el diputado del oficialista Frente de Todos, Marcelo Casaretto, esto no es así."Es otra ley que tiene que ver con una decisión de política interna pero, a mí entender, no tiene que ver con la negociación", dijo Casaretto en diálogo con la Agencia Sputnik. "Nosotros pensamos en el desarrollo de la Argentina, no en los condicionamientos externos. No se trata de lo que pida el staff del FMI. Somos un Gobierno soberano y tenemos que tomar decisiones en ese sentido".Claramente esa deuda es impagable en las condiciones pactadas por el Gobierno de Macri y en las que tuvo participación EEUU con el Gobierno de Donald Trump (2016-2020)".Temor a más impuestosEl único distrito que no firmó es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta —uno de los principales candidatos de la oposición a jugar la carrera presidencial de 2024—, ni siquiera acudió a la reunión que a unos días del acuerdo federal mantuvieron los gobernadores y el ministro de Economía, Martín Guzmán.La excusa que el alcalde porteño dio para no firmar el yeso impositivo, que descarta cualquier posibilidad de rebaja de impuestos nacionales y provinciales para 2022, fue que asumió "un compromiso con los argentinos" de "no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción".No es el único que piensa de esa manera. La Unión Industrial Argentina (UIA) divulgó un comunicado en el que manifiesta que la iniciativa "genera enorme preocupación" porque también "incrementa la presión tributaria en el sector productivo al eliminar la reducción progresiva de ingresos brutos establecida originalmente en el año 2017".Para Casaretto, esto "es una cuestión de presión empresarial o lobby que no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina. El Gobierno anterior bajó los impuestos a los sectores más poderosos de la economía sobre la base de que iba a venir una lluvia de inversiones que no llegó nunca; de hecho, se destruyeron 25.000 empresas en cuatro años de Gobierno.Desde el Ejecutivo argentino, las gobernaciones provinciales y sus respectivos ministerios de Economía partió el mensaje tranquilizador de que no se aumentarán los impuestos.Es que el miedo no es zonzo: según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Argentina es el tercer país de Sudamérica con mayor presión fiscal detrás de Brasil y Uruguay, y la recaudación tributaria representa el 28,6% de su PBI, muy por encima del 22,9 del promedio latinoamericano.

