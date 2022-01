https://mundo.sputniknews.com/20220125/las-mujeres-no-estan-seguras-en-uruguay-una-violacion-grupal-enciende-las-alarmas-1120744052.html

"Las mujeres no están seguras en Uruguay": una violación grupal enciende las alarmas

El caso de una violación en grupo a una mujer de Montevideo generó una oleada de indignación en la población uruguaya. La fiscal del caso, Sylvia Lovesio... 25.01.2022, Sputnik Mundo

La violación se produjo en la madrugada del domingo 23 de enero. Según relató a las autoridades, la víctima conoció a un hombre en una discoteca del céntrico barrio Cordón de Montevideo y decidió irse con él a su casa, a pocas cuadras del lugar.Sin embargo, mientras ambos mantenían relaciones sexuales, otras tres personas ingresaron a la habitación y la violaron.Pese a que los médicos confirmaron que hubo violación, los hombres denunciados —uno de ellos menor de edad— recuperaron la libertad debido a que, al negarse a realizarse pruebas de ADN, no hubo pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en el momento.A pesar de encontrarse en libertad, cuentan con la restricción de acercamiento a la víctima y tienen prohibido salir del país.Para poder recabar las pruebas suficientes, la Fiscalía debe solicitar una autorización judicial que permita extraer las muestras de ADN aún contra su voluntad, algo que excede las 48 horas estipuladas legalmente para formalizar la acusación luego de la detención.Faltan recursosEl caso está en manos de la fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio que, según dijo a la emisora local Del Sol, se necesitan "evidencias con mucha más inmediatez para poder actuar más rápido" .La fiscal recordó que actualmente hay "tres fiscalías de delitos sexuales especializadas en Montevideo" que cuentan con un equipo de tres funcionarios para tratar entre 800 y 1.000 casos.Ante el crecimiento exponencial de casos en los últimos dos años, la letrada consideró que el sistema se encuentra desbordado y se necesitan más operadores judiciales especializados en la materia para agilizar los procesos.En ese marco, Lovesio advirtió que "las mujeres no están seguras en Uruguay", lo que es "un mal endémico de la sociedad" que debe combatirse con la prevención."Creo que hay muchas cosas para modificar, creo que nos debemos un gran debate a nivel nacional que obviamente incorpore a toda la sociedad" expresó a la emisora.Un proceso lentoUno de los problemas por los que deben atravesar las víctimas de delitos sexuales en Uruguay es la lentitud y extensión de los procesos judiciales.Por ejemplo, los resultados de las pericias médicas a las víctimas no suelen estar disponibles con rapidez. Además, la víctima es sometida al análisis de un médico, un ginecólogo, un psicólogo, un psiquiatra y luego, un médico forense.Luego de relatar el hecho con los profesionales de la salud, la víctima está en su derecho de hacerlo ante un juez, lo que, si bien no es obligatorio, en ocasiones es sustancial para el proceso en caso de ir a juicio oral —algo que según la fiscal sucede en el 98% de los casos—."Tiene que afrontar otra vez lo sucedido, rememorar lo que pasó, pasar otra vez la instancia judicial" dijo Lovesio en referencia a la revictimización que padecen quienes denuncian delitos sexuales.La reacción en las redesEl caso de violación grupal despertó indignación entre los uruguayos, que relacionaron el caso con el de 'La Manada' de España, un caso que cobró trascendencia internacional en 2016.En tanto, organizaciones feministas y usuarios de Instagram y Twitter visibilizaron el episodio en las redes, reclamando más presupuesto para tratar delitos sexuales, de violencia doméstica y violencia basada en género, así como la necesidad de diálogo sobre el problema estructural de la violencia entre grupos de varones.Además criticaron el señalamiento que se le hace a la víctima, en lugar de a los agresores."Cuando afirmamos que en la violencia basada en género es la única en la cual se culpabiliza a la víctima, se nos tilda de exageradas. Este doloroso e indignante hecho, la violación en manada de una mujer en el barrio del Cordón, demuestra la veracidad de nuestras afirmaciones," publicó la cuenta oficial de Twitter de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual.La reacción del presidente, Luis Lacalle Pou, al caso también despertó cuestionamientos. Si bien el mandatario calificó de "asqueante" y "aberrante" la situación y pidió una "sanción ejemplarizante para estos actos", dijo que "no son propios del género masculino", algo que fue interpretado como una forma de no reconocer la violencia histórica hacia las mujeres y la cultura de la violación.

