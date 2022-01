https://mundo.sputniknews.com/20220126/desinformacion-reina-en-recaudacion-de-firmas-con-miras-a-activar-revocatorio-venezolano-1120794221.html

Desinformación reina en recaudación de firmas con miras a activar revocatorio venezolano

Desinformación reina en recaudación de firmas con miras a activar revocatorio venezolano

"¿Aquí están colocando vacunas?", "¿esto es para un revocatorio?", "¿es algo contra el Gobierno o favor?", eran algunas de las preguntas que hacían quienes se...

Esta agencia realizó un recorrido por cuatro puntos instalados en la capital venezolana y en todos, incluso en los que se encuentran en zonas habitualmente opositoras, la concurrencia de ciudadanos fue baja.Los puntos instalados por el CNE abrieron de acuerdo a lo previsto a las 6:00 hora local (10:00 GMT), los funcionarios del ente electoral estuvieron acompañados por un testigo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y debían estar presentes también miembros de las organizaciones que solicitaron el revocatorio.Sin Testigos OpositoresSin embargo, los testigos de la oposición fueron los grandes ausentes de la jornada, pues un día antes decidieron impugnar la celebración del evento argumentando que carecía de condiciones.Uno de los promotores del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER), Oscar Arnal, profesor de la cátedra Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, explicó a esta agencia los fundamentos de esta organización para no apoyar la recaudación de firmas, que ellos mismo convocaron.Por ello, prosiguió el activista, "se va a solicitar la nulidad de esta recaudación de firmas".A juicio de Arnal "se trata de una jugada del CNE" para "aniquilar el revocatorio", y afirmó que la convocatoria a recaudar firmas "crea una ilusión, pese a que está al margen de la ley".Pocas Oportunidades En un icónico punto del sector Petare (este del Distrito Capital), la plaza El Cristo, mientras algunos firmaban con la intención de que se active un revocatorio presidencial, militantes del partido de Gobierno presenciaban el proceso.Alberto Garcés, de 49 años, miembro del PSUV, se mostró conforme con la recaudación de firmas y recordó que el revocatorio está estipulado en el artículo 72 de la Constitución, aunque afirmó que la oposición no tiene capacidad de convocatoria."Esto es algo apegado a la Constitución, ellos desde el diálogo de México estaban que querían un revocatorio, ahora lo tienen y no vienen, porque no tienen fuerza de convocatoria. Yo pienso que los centros están vacíos, porque en 2016 a la oposición se le dio su oportunidad en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y ellos no hicieron nada", acotó.Respecto a las críticas por la rapidez de la convocatoria y los pocos espacios en los que se divulgó la información sobre los puntos para firmar, Garcés señaló que ello compete a los dirigentes de la oposición y no al CNE, organismo que solo está apoyando para la recaudación de firmas.Por su parte, Julia Olmos, jubilada de 68 años, dijo que desde tempranas horas han sido pocos los opositores que se han acercado al punto a firmar."Yo he estado por aquí desde temprano y no he visto que haya venido gente, porque ellos no tienen la fuerza para sacar a mi presidente (Nicolás Maduro)", enfatizó.Evento Sorpresa Si algo expresó la mayoría de los participantes en la recaudación de firmas para activar el revocatorio, durante el recorrido de esta agencia, fue que se trató de un evento sorpresa.El CNE anunció al país el pasado viernes en la noche a través de la red social Twitter, que el miércoles se realizaría la recolección de firmas para optar a activar el revocatorio.De acuerdo a lo estipulado, la oposición debe recaudar al menos cuatro millones de firmas de los 21,1 millones inscritos en el padrón electoral, y debe ser el 20% de los registrados en esa data por cada uno de los 23 estados.El ente comicial hizo énfasis en que el conseguir una cifra inferior en cualquiera de los estados, incluyendo el Distrito Capital, anularía la posibilidad de activar un referendo revocatorio.El cierre de los 1.200 puntos activados este miércoles en Venezuela se realizará a las 18:00 hora local (22 GMT), y posterior a ello, se espera conocer el total de firmas recabadas.

