Arreaza afirma que el PSUV no alcanzó objetivo electoral en el estado venezolano de Barinas

Arreaza afirma que el PSUV no alcanzó objetivo electoral en el estado venezolano de Barinas

CARACAS (Sputnik) — El candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el excanciller Jorge Arreaza, informó que los objetivos no fueron... 10.01.2022, Sputnik Mundo

"Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV, indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.Hasta el momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha anunciado resultados oficiales, por lo tanto, se desconoce quién será el nuevo gobernador del estado natal del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez (1953-2014).Esta sería la primera vez en 23 años que el estado Barinas no está dirigido por un dirigente asociado con el exmandatario venezolano.Las elecciones en el estado Barinas estaban siendo repetidas luego de que en los comicios regionales del pasado 21 de noviembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que el candidato opositor, Freddy Superlano, quien estaba casi empatado con el representante del partido de Gobierno, Argenis Chávez, se encontraba inhabilitado para ejercer cargos públicos, lo que llevó a la anulación del proceso en esta entidad.Ante la inhabilitación de Superlano, la coalición de partidos de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió nombrar a Sergio Garrido como candidato.Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) designó a Adolfo Superlano (quien no tiene ninguna relación con el opositor Freddy Superlano); el Movimiento Republicano a Jesús Linares, y Soluciones para Venezuela a Claudio Fermín.

