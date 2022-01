https://mundo.sputniknews.com/20220126/colombia-critican-a-la-ley-de-seguridad-ciudadana-por-intimidar-la-protesta-social-1120786578.html

Colombia: critican a la Ley de Seguridad Ciudadana por "intimidar la protesta social"

El presidente Iván Duque sancionó tres leyes entre las cuales se destaca una que endurece las penas de varios delitos y despierta el rechazo de la oposición y de organizaciones sociales. Esta y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue impulsada luego de las protestas masivas en el país iniciadas en abril de 2021. Según el Gobierno, busca combatir el aumento de problemas de seguridad y de violencia a nivel nacional desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla FARC."Esta ley sancionada tiene el sentido de aumentar las penas para varios delitos. Esto tiene dos caras muy negativas", explicó a En Órbita Luis Celis, sociólogo colombiano y asesor en posconflicto de la fundación Paz y Reconciliación.Según el entrevistado, una de estas caras negativas es que "aumentando las penas no se superan temas de criminalidad y de violencia en Colombia; y tampoco se protegerá a los líderes sociales, comunidades y actores que sufren esta violencia a diario".En esta línea se posicionan partidos políticos de la oposición, que tildaron el proyecto de "populismo punitivo" y autoritario contra los manifestantes en el espacio público.Durante las protestas contra el Gobierno de Duque en abril de 2021 —que dejaron 80 muertos y unos 700 heridos— el mandatario acusó reiteradamente a los manifestantes de cometer actos de vandalismo.La Ley de Seguridad Ciudadana propone que los delitos violentos con armas y los hurtos mayores a 1.000 dólares tendrán prisión bajo la nueva normativa, igual que para el daño de infraestructura pública o privada.La gestión de Duque —que finaliza este año— se caracterizó por un fuerte respaldo a las fuerzas de seguridad a pesar de los excesos en la represión que dejaron víctimas fatales.De acuerdo con Celis, estas "medidas normativas no apuntan realmente a una política de seguridad y convivencia democrática".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el analista venezolano Sergio Rogríguez Gelfenstein sobre la jornada de recolección de firmas para habilitar un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro. Y además, el día previo a la asunción presidencial en Honduras de Xiomara Castro, marcado por una crisis política en el seno del Congreso.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

