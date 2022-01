https://mundo.sputniknews.com/20220125/arranca-en-honduras-la-legislatura-2022-2026-con-un-congreso-avalado-por-el-oficialismo--1120726115.html

Arranca en Honduras la legislatura 2022-2026 con un Congreso avalado por el oficialismo

Arranca en Honduras la legislatura 2022-2026 con un Congreso avalado por el oficialismo

SAN SALVADOR (Sputnik) — La junta directiva del Congreso Nacional de Honduras avalada por la presidenta electa de la República, Xiomara Castro, dio inicio a la... 25.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-25T16:12+0000

2022-01-25T16:12+0000

2022-01-25T17:36+0000

américa latina

honduras

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1094079139_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_08ae724bdd225d78b21a82d5191f9df9.jpg

El diputado oficialista Bartolo Fuentes (Libre) confirmó telefónicamente a la Agencia Sputnik desde el hemiciclo del Congreso que la sesión transcurrió sin problemas, e incluso los disidentes que regresaron para avalar a Redondo fueron recibidos con aplausos."Aquí no se va a violar el derecho a la libertad de expresión de los diputados, como me lo negaron a mí en un momento, porque aquí el diputado no es de un partido, el diputado es del pueblo", destacó Redondo en la sesión.Simpatizantes de Libre llevan días apostados en las inmediaciones de la sede legislativa para impedir que los grupos parlamentarios afines a Cálix se instalaran en el Congreso.Castro asumirá la presidencia el próximo 27 de enero, tras ganar los comicios gracias a su alianza con el excandidato Salvador Nasralla, quien pidió a cambio que un diputado de su partido, el PSH, lidere el Congreso.La Gaceta Oficial de la República publicó en su más reciente edición la elección de Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como presidente de la Junta Directiva del Congreso, aunque las bancadas opositoras y 20 disidentes de Libre habían elegido en una ceremonia paralela a Cálix.El legislador, uno de los más votados en los recientes comicios, reiteró su compromiso con poner fin a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), y de fortalecer e independizar al poder judicial y a las autoridades fiscales.

honduras

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

honduras, centroamérica