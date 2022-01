https://mundo.sputniknews.com/20220125/victoria-agridulce-de-julian-assange-1120737688.html

Victoria agridulce de Julian Assange

Victoria agridulce de Julian Assange

LONDRES (Sputnik) — Julian Assange sufre los efectos de la tortura cada minuto que sigue retenido en la prisión de máxima seguridad de Londres, según denunció... 25.01.2022

internacional

europa

julian assange

caso del fundador de wikileaks julian assange

reino unido

wikileaks

extradición

La académica y activista británica recuerda que el fundador de WikiLeaks está preso en Belmarsh desde abril de 2019, cuando agentes de Scotland Yard le sacaron a la fuerza de la embajada de Ecuador, donde estuvo confinado durante casi siete años.Sin la debida atención médica"Julian es víctima de la tortura y mientras continúa en Belmarsh sigue expuesto a la tortura", advierte la profesora de Gobernanza, Normativa y Riesgo de la Universidad de Reading, en el sur de Inglaterra. Menciona el ataque isquémico transitorio —con síntomas de un derrame cerebral suave—, que Assange sufrió en otoño, entre los signos de tratamiento inadecuado o potencialmente denigrante que presuntamente recibe en Reino Unido.El relator de la ONU en Tortura y otros tratos denigrantes, inhumanos o crueles, Nils Melzer, concluyó en sus informes que Assange está sujeto a un tipo de "tortura psicológica" que pretende destruir la personalidad del individuo. Especialistas internacionales piden, desde hace unos dos años, el fin de la negligencia médica que padece el fundador de WikiLeaks.Refugiado político"Le tratan, no como a una persona que buscó asilo político, sino como un fugitivo que intentó evadir a la justicia… atormentándole psicológicamente", denuncia la observadora legal del procedimiento político-judicial contra el programador informático y periodista australiano, de 50 años.EEUU se ha opuesto a cada solicitud de libertad condicional planteada por la defensa en sucesivas fases judiciales. No resultó difícil convencer a los magistrados del riesgo de fuga dado el precedente de 2012. En julio de ese año, Assange se refugió en la legación diplomática ecuatoriana tras perder el último recurso, ante el Supremo del Reino Unido, contra su deportación a Suecia, para ser interrogado sobre denuncias de abuso sexual.El caso sueco se cerró sin cargos, pero fuentes legales aseguraron a Sputnik que ningún juez británico concederá la libertad cautelar a Assange en pago a la humillación de haber burlado una orden judicial. "EEUU gana incluso cuando pierde en el juzgado. Su objetivo a corto plazo es mantenerle en prisión el máximo tiempo posible. Julian sigue en Belmarsh. Se aproxima ya el tercer año encarcelado", denuncia Driver.Avance positivoAssange ganó un importante asalto este lunes 24. Obtuvo luz verde para elevar al Supremo el recurso contra la extradición en base a "garantías" diplomáticas ofrecidas a última hora por EEUU. Su equipo legal dispone de 14 días para presentar el caso ante la corte de máxima instancia, que decidirá después si acepta o rechaza escucharlo."Supone un paso adelante para Assange. Da igual que gane en uno o varios puntos legales, nos contentamos con que quede libre", afirma la activista en Derechos Humanos. Assange no siguió, ni en vivo ni por conexión remota, la breve y trascendental cita judicial que reunió a cientos de simpatizantes ante los Tribunales Reales del Strand, en el centro de Londres."El fallo ha sido positivo. Las solicitudes de extradición no son procesos justos. La presunción está a favor de la entrega y el reclamado carga con todo el peso para impedirlo. EEUU no tiene que probar ninguno de sus cargos contra Assange y está abusando de la ley de extradición", alega la profesora de Reading.Garantias condicionalesLos abogados del australiano confían en que el Supremo aceptará estudiar el recurso. De confirmarse el sí de los jueces lores, el juicio se limitará a cuestiones técnicas sobre las promesas dadas por Washington a Londres en febrero de 2021.El mes anterior, la magistrada de Westminster bloqueó la extradición debido al riesgo de que Assange termine suicidándose bajo el severo régimen penitenciario que el sistema estadounidense aplica a imputados y convictos de delitos de seguridad nacional. Pero el Gobierno de Joe Biden garantizó en una nota diplomática que no se impondrán las más duras medidas carcelarias al exdirector de WikiLeaks, "salvo que haga algo que se ajuste a los criterios de SAM [medidas administrativas especiales] o ADX [en régimen de aislamiento]"."Dicen que se enfrenta a cadena perpetua si es deportado, pero realmente es la pena capital", señala la académica acerca de los 175 años en prisión que podrían dictarse contra Assange. Está imputado de recibir y publicar informes confidenciales de EEUU y de pirateo informático en colaboración con Chelsea Manning.

europa, julian assange, caso del fundador de wikileaks julian assange, reino unido, wikileaks, extradición