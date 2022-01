https://mundo.sputniknews.com/20220125/que-pasa-con-el-clima-y-sus-cambios-abruptos-1120739264.html

¿Qué pasa con el clima y sus cambios abruptos?

¿Qué pasa con el clima y sus cambios abruptos?

A nivel mundial se aprecian cambios abruptos de clima cada vez más sorprendentes: temporales, inundaciones y olas de calor que eventualmente derivan en grandes incendios forestales. Te contamos sus causas y cómo podemos contribuir al cambio.

2022-01-25T22:10+0000

2022-01-25T22:10+0000

2022-01-25T22:10+0000

big bang

sociedad

medioambiente

clima

contaminación

cambio climático

gases de invernadero

emisiones

gases de efecto invernadero (gei)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1120739161_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_24fd82e25107292cd2ca6476b1c9f0e6.jpg

¿Qué pasa con el clima y sus cambios abruptos? A nivel mundial se aprecian cambios abruptos de clima cada vez más sorprendentes: temporales, inundaciones y olas de calor que eventualmente derivan en grandes incendios forestales. Te contamos sus causas y cómo podemos contribuir al cambio.

Nos levantamos con temperaturas que superan los 30 grados y luego del mediodía se nubla, comienza a llover y a la tarde baja a 15 grados. ¿Qué está pasando?"El clima se ha desordenado", afirmó a Big Bang el ingeniero salvadoreño Ricardo Navarro, experto en temas ambientales, a quien consultamos para entender mejor estos cambios.El también presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta) y de la Red de Amigos de la Tierra, dijo que debemos acostumbrarnos a esta nueva realidad."Es una consecuencia visible del aumento de la temperatura a nivel mundial, algo que hace unos años quizás pasaba desapercibido", explicó Navarro."La energía no puede salir con la misma facilidad con que entra [a la tierra], va quedando atrapada, y al encontrarse atrapada aumenta la temperatura. Esto es lo que está pasando en el planeta", indicó el experto.Así como las personas no se acostumbran aún a estos cambios, tampoco lo logra la tierra cuya homeostasis se vio desnivelada. Esto se nota al ver la afectación que viven productores agrícolas. Pérdida de cultivos o producciones escasas, son algunos de los resultados.De acuerdo con Navarro, la situación "genera un aumento de precios en los alimentos que luego perjudica principalmente a las personas de más bajos recursos que no pueden obtener estos productos".Ante este panorama poco alentador, ¿qué nos depara el futuro cercano? Para Navarro "vamos para peor" debido a que "cada día estamos emitiendo más gases de efecto invernadero".Si bien son las grandes empresas y gobiernos quienes deben tomar las decisiones claves, los ciudadanos pueden colaborar con pequeñas acciones en la generación de conciencia colectiva y el cambio de hábitos que contribuya a reducir las emisiones.El uso de bicicleta, el cultivo de alimentos, el reciclaje, la utilización de energía solar, la reducción del consumo excesivo y la preservación de granos y semillas son parte de la "estrategia de sobrevivencia" que propone el experto, con el objetivo de estar preparados ante la llegada de futuros cambios abruptos del clima.A mediana escala, Navarro propone la baja en la movilidad entre las grandes capitales y las denominadas como "ciudades dormitorio", generadoras de un intenso tránsito diario.Reforzar la autonomía de esas localidades evitaría que la gente deba trasladarse a trabajar. Y en consecuencia pueda vivir, tener un empleo y acceder a los diferentes servicios sanitarios, educativos y comerciales en el área que habita.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, medioambiente, clima, contaminación, cambio climático, gases de invernadero, emisiones, gases de efecto invernadero (gei), аудио