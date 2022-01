https://mundo.sputniknews.com/20220120/incendios-en-paraguay-causan-debate-legislativo-sobre-proyecto-de-ley-de-emergencia-ambiental-1120563145.html

Incendios en Paraguay causan debate legislativo sobre proyecto de ley de emergencia ambiental

Incendios en Paraguay causan debate legislativo sobre proyecto de ley de emergencia ambiental

La sequía y las altas temperaturas amenazan con extender el drama causado por las llamas que afectan zonas forestales del país. En otro orden, en México crece el debate sobre la consulta ciudadana por la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

2022-01-20T22:00+0000

2022-01-20T22:00+0000

2022-01-20T22:00+0000

en órbita

rusia

vladímir putin

eeuu

ucrania

otan

joe biden

gobierno de méxico

incendio

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1120564666_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a756b2ebe256bdcc05a66f27ea0a7d09.jpg

Incendios en Paraguay causan debate legislativo sobre proyecto de ley de emergencia ambiental La sequía y las altas temperaturas amenazan con extender el drama causado por las llamas que afectan zonas forestales del país. En otro orden, en México crece el debate sobre la consulta ciudadana por la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Paraguay no está exento de los problemas derivados de la reciente ola de calor de este mes de enero que golpea a varios países de la región como Argentina y Uruguay.Según el Instituto Forestal Nacional, en las últimas 12 horas se contabilizaron 221 focos de calor, es decir lugares donde la temperatura es superior al entorno.Senadores y diputados se reunirán la semana próxima para debatir una ley de emergencia ambiental con el fin de atender las consecuencias de la crisis."La consecuencia de la deforestación masiva que hubo en los últimos 30 años fue a consecuencia del avance de la frontera agrícola. Nuestro ecosistema es mucho menos resiliente que en décadas anteriores", dijo a En Órbita el magíster en hidrología paraguayo e investigador en políticas climáticas, Guillermo Achucarro."A la mínima intervención natural o humana, como un rayo o una quema no controlada, se pierde el control del fuego", agregó.Los incendios forestales en Paraguay de los últimos días fueron controlados pero el riesgo continúa debido a la sequía y las altas temperaturas, superiores a los 40 grados. Si bien la sequía y las olas de calor son cíclicas, el cambio climático provoca que en los últimos años haya más, con mayor intensidad y frecuencia.Achucarro destacó que en su mayoría estos incendios ocurren en lugares de deforestación reciente, o donde ni siquiera se presentó evaluación de impacto ambiental ni un manejo de quema programada."Los principales responsables del cambio climático en Paraguay son los que deforestaron: los grandes terratenientes y las corporaciones", afirmó el investigador.El país sudamericano es uno de los más desiguales del mundo en distribución de tierras: el 2% de la población es dueña del 85% del territorio. "Por ello, para un modelo productivo con menor impacto ambiental se necesitan reformas estructurales", sentenció Achucarro.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el periodista mexicano Julián Andrade sobre el debate acerca de la consulta ciudadana por la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además el rechazo de Rusia a las especulaciones sobre un supuesto ataque militar contra Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

eeuu

ucrania

paraguay

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vladímir putin, eeuu, ucrania, otan, joe biden, gobierno de méxico, incendio, paraguay, deforestación, cambio climático, andrés manuel lópez obrador, ola de calor, senado de paraguay, congreso de paraguay, méxico, аудио