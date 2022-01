https://mundo.sputniknews.com/20220113/olas-de-calor-consecuencia-del-cambio-climatico-1120289904.html

Olas de calor: ¿consecuencia del cambio climático?

El Cono Sur de Sudamérica atraviesa una histórica ola de calor que hace que las temperaturas máximas superen los 40 °C en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Para el climatólogo argentino Leandro Baltasar Díaz, miembro del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) —instituto conformado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA)— las temperaturas en Argentina han aumentado en las últimas décadas, y los años más cálidos de su historia son posteriores a 2010.El especialista apuntó, a través de un hilo de Twitter, que incluso desde 1961 se presentan variaciones para las temperaturas media, máxima y mínima en las distintas estaciones y que las temperaturas mínimas, también van en aumento.Si bien esta inclinación no significa que año tras año la temperatura aumentará necesariamente —debido a que pueden verse implicados fenómenos climáticos cíclicos como El Niño o La Niña que impactan tanto en un mayor calentamiento como en el enfriamiento de las temperaturas principalmente en la región costera del océano Pacífico—, lo cierto es que los mapas climáticos suelen mostrar, cada vez más, colores rojizos, en señal de temperaturas más elevadas.Las temperaturas se elevaron considerablemente durante la primera quincena de enero y se espera que desde el jueves 13 varios países alcancen temperaturas históricas, algo que ya sucedió en la zona patagónica Argentina, en la ciudad de Rivadavia, y San Antonio Oeste, registrando hasta 45 ºC y 44 ºC, respectivamente. Estas temperaturas, son las más elevadas desde 1980.En Uruguay, la temperatura casi alcanzó los 42 °C en la ciudad de Salto —al noroeste del país— y los meteorólogos prevén que podría alcanzar su récord histórico de 44,5 °C, mientras que Paraguay ya había alcanzado en diciembre el segundo día más caluroso de su historia con 45,3º.En tanto, en el sur de Brasil podrían constatarse "índices de calor —sensaciones térmicas— de 50 ºC a 60 ºC debido a la mayor humedad".Para el resto de la semana la agencia meteorológica brasileña Metsul, espera temperaturas extremas, "de 45 °C a 47 °C, más comunes durante el verano de Oriente Medio".Según explica el servicio meteorológico, una masa de aire extremadamente caliente cubrirá principalmente el centro de América del Sur.Estas "olas de calor", explicó Díaz, son un "período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante tres días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad".Los períodos son también más frecuentes, no solo en Argentina, sino a nivel global y son consecuencia de la acción humana según constata el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, citado por el especialista.Para Díaz, tanto el aumento de las temperaturas medias, así como el incremento de olas de calor pueden relacionarse con el calentamiento global pero, no es preciso atribuirle a una ola de calor en particular, ser consecuencia del fenómeno mundial.Esto es debido a que antes de que las temperaturas comenzaran a aumentar considerablemente como consecuencia de la acción humana en el planeta, las olas de calor ya azotaban la región.De todos modos, sí hay cosas para preocuparse. Investigaciones recientes del CIMA advierten que es cinco veces más probable que sucedan estas olas tras efectos del calentamiento global que en un mundo sin este contexto. Además, se constata de que se han vuelto más intensas.Pero "por ahora no hay una cuantificación o mayor precisiones" sobre qué rol tiene el calentamiento global sobre este evento en particular, finalizó.

