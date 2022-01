https://mundo.sputniknews.com/20220110/que-hacer-ante-la-historica-ola-de-calor-que-afecta-al-cono-sur-1120149325.html

¿Qué hacer ante la histórica ola de calor que afecta al Cono Sur?

¿Qué hacer ante la histórica ola de calor que afecta al Cono Sur?

Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil atraviesan una inédita ola de calor que, según estiman los expertos, romperá varios récords de temperatura... 10.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-10T16:10+0000

2022-01-10T16:10+0000

2022-01-10T16:10+0000

américa latina

uruguay

argentina

💗 salud

paraguay

calor

ola de calor

verano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1092349839_0:190:1921:1270_1920x0_80_0_0_bd06add3a7523e6b866492fb44da5e8b.jpg

Un modelo meteorológico utilizado en Estados Unidos encendió las alarmas: la segunda semana de 2022 traería consigo una ola de calor histórica que colocaría a la región del Cono Sur de Sudamérica en la región más calurosa del mundo. Si bien los servicios meteorológicos locales piden cautela sobre las posibles máximas de hasta 50 grados, sí reconocen que puede ser una ola de calor que quede en la historia.Según Metsul —una agencia meteorológica privada basada en Brasil— todos los modelos meteorológicos utilizados coinciden en el pronóstico de una ola de calor extrema entre la segunda semana de enero y la mitad del mes, con temperaturas máximas que superarían en 10 o 15 grados los promedios históricos para enero, el mes con mayores temperaturas en el verano austral.Sin embargo, la agencia brasileña pone foco en uno modelo particular: el denominado GFS utilizado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), que proyecta temperaturas máximas de entre 45 y 50 grados Celsius para Rio Grande do Sul en Brasil y los territorios de Argentina y Uruguay.Si bien Metsul recoge el pronóstico, reconoce que las máximas extremas pronosticadas por el modelo estadounidense no se sustentan utilizando otros modelos. En la misma línea, los servicios meteorológicos públicos de los países de la región coinciden en la existencia de una ola de calor pero son más cautos con los posibles récords de temperatura.En diálogo con Sputnik, la vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina, Mariela de Diego, remarcó que los modelos numéricos utilizados por el organismo argentino coinciden en que se trata de "una semana con temperaturas extremas, lo que se define como ola de calor".La vocera aclaró que si bien la información manejada por el SMN no indica la ocurrencia de máximas de 50 grados, sí confirman temperaturas "por encima de los 40 grados" en las provincias del norte argentino y su zona central.De Diego recordó que, si bien todos los veranos se generan olas de calor, la esperada para enero de 2022 se diferencia es su "persistencia", puesto que "van a ser varios días de temperaturas altas", lo que la convertirá en "una de las olas de calor más largas".Pero además, los meteorólogos del SMN esperan que durante la ola de calor de enero de 2022 "se quiebren récords de temperatura en varias ciudades de Argentina".La preocupación del servicio argentino es compartida por los organismos públicos de los vecinos Uruguay y Paraguay.El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señala que la ola de calor se extenderá hasta el viernes 14 de enero y subraya que se verá acompañada de "escasa nubosidad, baja humedad relativa y muy elevado índice UV", lo que incrementaría el riesgo de incendios forestales en el país.En Paraguay, en tanto, el Centro Meteorológico Nacional incluyó en su reporte una previsión de temperaturas cercanas a los 40 grados en el oeste y suroeste del país. Las lluvias solo se presentarán al norte noreste del país pero serán "puntuales y de corta duración".¿Qué efectos tiene la ola de calor en la salud?La ola de calor no solo puede ser molesta sino que efectivamente es capaz de tener efectos adversos sobre la salud de las personas. La vocera del SMN argentino recordó que una de las características de este tipo de fenómenos es que, además de temperaturas máximas récord, también se producen temperaturas mínimas demasiado altas, por encima de los 25 grados.El calor extremo afectará especialmente a los mayores de 60 años, los niños y también a las mascotas, advirtió la especialista. En ese sentido, la integrante del SMN recordó algunas recomendaciones útiles para evitar los problemas de salud.Ir a la playa durante la ola de calorConcurrir a las playas es uno de los paseos habituales de los habitantes del Cono Sur en enero, por lo que una intensa ola de calor puede parecer un riesgo mayor para los turistas que intentan aprovechar sus días de vacaciones.Si bien remarcó la importancia de tomar "todos los recaudos" habituales a la hora de protegerse del Sol, De Diego recordó que las zonas costeras no estarán entre las más afectadas por la ola de calor gracias a "la influencia de la brisa marina".

https://mundo.sputniknews.com/20211221/que-se-puede-esperar-del-verano-2022-1119546957.html

https://mundo.sputniknews.com/20220103/argentina-infernal-ola-de-calor-e-incendios-forestales-en-todo-el-pais-1119974162.html

https://mundo.sputniknews.com/20211231/un-amor-de-verano-la-iniciativa-que-une-desconocidos-a-traves-de-la-escritura-1119920234.html

uruguay

argentina

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

uruguay, argentina, 💗 salud, paraguay, calor, ola de calor, verano