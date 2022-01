https://mundo.sputniknews.com/20220125/que-esta-detras-de-la-censura-a-sputnik-arabic-por-parte-de-facebook-1120687089.html

Qué está detrás de la censura a 'Sputnik Arabic' por parte de Facebook

Qué está detrás de la censura a 'Sputnik Arabic' por parte de Facebook

Mientras crecen las tensiones entre Rusia y la OTAN por Ucrania, Facebook toma partido. Por "motivos de seguridad", la plataforma estadounidense bloqueó a... 25.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-25T03:23+0000

2022-01-25T03:23+0000

2022-01-25T03:23+0000

internacional

rusia

sociedad

facebook (red social)

sputnik

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1117680784_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_182ef63028e243c7c0d580dd43aa33da.jpg

Expertos consultados por Sputnik aseguran que se trata de una ofensiva estratégica contra los medios y los periodistas rusos, que usualmente ofrecen una narrativa de los hechos muy diferente —y en ocasiones contraria— a la que se difunde en el periodismo del establishment europeo y estadounidense. En lo que ya muchos periodistas califican como "censura", Facebook no ha ofrecido más explicaciones sobre su decisión, que sucedió un día después de que el Gobierno de Joe Biden publicara el informe Las cinco principales narrativas de desinformación persistente de Rusia, en el cual se acusa a los medios estatales rusos RT y a Sputnik de divulgar "narrativas contradictorias" sobre diversos acontecimientos, así como de formar parte de un "ecosistema de desinformación y propaganda" cuyo propósito es "confundir y distraer a otros y manipular la verdad para satisfacer los intereses del Kremlin"."Curiosamente, mientras Facebook realiza su cruzada de eliminación de cuentas de medios y personas que brindan análisis que enfrentan la retórica supremacista estadounidense, los perfiles de individuos, grupos y organizaciones dedicados a vociferar discursos racistas, xenófobos o supremacistas se han multiplicado", afirma Nader. ¿Qué intereses políticos hay detrás?Durante mucho tiempo se creyó que las directrices de Facebook eran afines a la agenda política del Partido Demócrata de Estados Unidos, asegura Laura Coronado, investigadora de la Universidad Anáhuac de México. Sin embargo, esa cercanía con el ala progresista estadounidense acarreó varias críticas en contra de la red social por una supuesta parcialidad. Por ello, la empresa decidió ser más laxa en sus contenidos, aunque eso llegó al extremo de tolerar expresiones como las que hacía el expresidente Donald Trump, explica la también autora de Libertad de Expresión en el Ciberespacio."Cuando estos contenidos fueron subiendo de tono, Facebook creyó que se le acusaría nuevamente de favorecer a sus detractores si los eliminaban. Después de la toma del Capitolio, quisieron dar marcha atrás a estas directrices liberales, pero no han podido ser claros en lo que ellos llaman 'seguridad' para sus usuarios. Lo mismo ha sucedido en otras regiones. De seguir por esa ruta se estaría desvirtuando una de las grandes ventajas del ciberespacio: la comunicación es multidireccional, diversa, inmediata y el escuchar sólo unas 'voces oficiales' atacaría a la democracia", dice la también autora de Expresión en el Ciberespacio. Todo esto sólo demuestra que la compañía de Mark Zuckerberg no tiene un marco normativo para definir qué tipo de contenidos puede limitar o restringir, sostiene Rubén Darío Vázquez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en redes sociales y comunidad digital. Christian Nader recordó, a su vez, que han sido muchos los medios silenciados o "amonestados" por esta y otras redes sociales y plataformas de video: independientes, perfiles públicos de analistas, periodistas o activistas, blogs y medios de naciones consideradas por Washington como "enemigas"."PressTV e HispanTV de la República Islámica de Irán, Telesur de Venezuela, Maydan Al-Quds y la Agencia de Noticias Safa de Palestina, Al-Manar de Líbano o RT y Spunik de Rusia, por solo mencionar algunos", expuso.El historial de acciones de Facebook contra Sputnik Arabic también incluye el etiquetado de algunas de sus publicaciones como violadores de las normas comunitarias de la red social. Se trata de un video sobre la vida del teniente general iraní Qasem Soleimani —asesinado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos—, publicado en Facebook después de su muerte en enero de 2020. Además, la red social bloqueó varias publicaciones sobre la aprobación por parte del Ministerio de Salud de Rusia del uso de la vacuna Sputnik V, las cuales calificó de "engañosas sobre la eficacia de los medicamentos durante una pandemia".Asimismo, la censura por parte de Facebook llega no solo a los medios rusos que operan en su plataforma sino hasta las delegaciones oficiales. Así, el 16 de enero la red bloqueó la cuenta de la delegación de Rusia que participa en las negociaciones sobre la seguridad y el control de armas en Viena, hecho que Moscú prometió no dejar sin respuesta y se comprometió a denunciar a la empresa ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa."Actualmente no existen disposiciones claras y procedimientos establecidos para acudir a instancias internacionales o en el marco de un organismo en específico. Lo interesante de la era digital es que no contamos con precedentes. Es importante que Rusia continúe con su postura ya que ello servirá de referente para futuras situaciones y un ejemplo de los principios y libertades que debemos defender en todos los ámbitos", concluyó Laura Coronado.

https://mundo.sputniknews.com/20220124/facebook-vs-sputnik-arabic-una-nueva-guerra-fria-en-el-siglo-xxi-1120654987.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

rusia, sociedad, facebook (red social), sputnik, 💬 opinión y análisis