Esta es la ubicación del mejor restaurante de España

La lista de ganadores se ha elaborado gracias a los votos de los lectores de la revista Club de Gourmets. 25.01.2022, Sputnik Mundo

La revista más antigua sobre gastronomía en España, Club de Gourmets, otorga cada año premios a "profesionales, establecimientos, organismos, productos, medios de comunicación y libros que merecen un reconocimiento por su contribución a la gastronomía y la enología" en el último año.En 2022 el premio al mejor restaurante se lo ha llevado el chef y ganador de la tercera edición de Masterchef España, Carlos Maldonado, por su restaurante Raíces, ubicado en el municipio manchego de Talavera de la Reina. Sin embargo, este no es el único reconocimiento que ha recibido en los últimos tiempos.Hace unos meses el talaverano se sinceraba durante una entrevista en el programa de Sputnik Sin Tapujos sobre su Estrella Michelín, en la que reconocía que no le dio mayor importancia pero que se puso muy nervioso cuando se enteró a través de la televisión porque no se lo esperaba: "Pensé: '¡La que hemos liao! ¿Y ahora qué hago?' Luego me di cuenta de que nos la dieron por lo que somos y que lo que tenemos que hacer es seguir siendo nosotros mismos".Junto a Maldonado, otros nombres de reconocido prestigio en el mundo de la gastronomía nacional han recibido otros galardones, como Mario Sandoval, Karlos Arguiñano o la asociación el Bulli Foundation, entre otros. La ceremonia de los los 11ª Premios Club de Gourmets tendrá lugar en Ifema Madrid durante los días 25 y 28 de abril de 2022.

