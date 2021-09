https://mundo.sputniknews.com/20210906/el-ganador-de-masterchef-carlos-maldonado-la-cocina-me-tranquiliza-es-como-un-buen-polvo-1115642654.html

El ganador de MasterChef, Carlos Maldonado: "La cocina me tranquiliza, es como un buen polvo"

El ganador de MasterChef, Carlos Maldonado: "La cocina me tranquiliza, es como un buen polvo"

Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de MasterChef, se ha convertido en el único concursante del famoso programa de TV en obtener una estrella...

Ni la fama, ni los premios, ni el reconocimiento internacional han cambiado a Carlos Maldonado, que sigue siendo el mismo chico divertido, bromista y familiar de siempre. Llegó a MasterChef de casualidad, después de que su madre enviase una de sus fotografías al concurso sin que él lo supiera: "Mandó una foto donde salía un chavalito to’mazao con una barra de pan", cuenta en esta charla con Sputnik. La sorpresa llegó cuando le dijeron que les había gustado y que ahora tenía que presentar un plato propio: llevó un tartar de ciervo.Sobre el premio que supone la estrella Michelin, el talaverano no le da más importancia, aunque reconoce que se puso muy nervioso cuando se enteró a través de la televisión porque no se lo esperaba: "Pensé: '¡La que hemos liao! ¿Y ahora qué hago? ' Luego me di cuenta de que nos la dieron por lo que somos y que lo que tenemos que hacer es seguir siendo nosotros mismos".Maldonado se sincera sobre su vida y cuenta cómo siempre estuvo dando tumbos de un sitio para otro sin saber lo que quería hacer con su vida. Fue socorrista, vigilante de seguridad nocturno y también vendedor ambulante, hasta que comenzó como pinche en un restaurante y notó cómo la cocina le provocaba sensaciones desconocidas para él hasta ese momento: "Me tranquiliza, es como un buen polvo", explica.El chef asegura que nunca piensa en el futuro porque "cuando llegas a la meta, descansas, paras. Hay que andar y disfrutar el camino", asegura. Sin embargo, reconoce que un restaurante tan exigente como Raíces tiene fecha de caducidad y que después "quisiera probar otros caminos, bajar el ritmo".

