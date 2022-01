https://mundo.sputniknews.com/20220125/croacia-retirara-a-sus-militares-de-la-otan-en-caso-de-un-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-1120722016.html

Croacia retirará a sus militares de la OTAN en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania

BELGRADO (Sputnik) — Croacia retirará a sus militares de las fuerzas de la OTAN en Europa del Este en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania, declaró el... 25.01.2022, Sputnik Mundo

El presidente subrayó que en caso de una escalda entre Rusia y Ucrania, Croacia no solo no enviará a sus militares, sino retirará de las fuerzas de la OTAN a todos sus soldados "hasta el último de ellos".Esta posición, destacó, no está relacionada con Rusia o Ucrania, sino con EEUU que muestra una "conducta peligrosa" en las cuestiones de seguridad internacional.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.El 24 de enero la OTAN puso sus fuerzas en estado de alerta y anunció el envío de más barcos y aviones de combate en adición a los que ya mantiene en Europa del Este, para reforzar la contención y la defensa frente a lo que califica como continua acumulación de recursos militares de Rusia "en Ucrania y sus alrededores".

