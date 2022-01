https://mundo.sputniknews.com/20220119/rusia-insta-a-eeuu-a-dejar-de-suministrar-armas-a-ucrania-1120483780.html

Rusia insta a EEUU a dejar de suministrar armas a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia insta a Estados Unidos a cesar los suministros de armas a Ucrania, declaró el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov. 19.01.2022, Sputnik Mundo

Según el vicacanciller ruso, Moscú sigue llamando a Washington a que ejerza influencia sobre Kiev para que cumpla con los Acuerdos de Minsk. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Rusia, por su parte, advirtió a Ucrania y Occidente en reiteradas ocasiones de no intentar resolver el conflicto por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para resolver el conflicto en el este ucraniano.En los últimos meses, la situación en la línea de contacto en Donbás despierta una seria preocupación en Rusia.Moscú registra allí la concentración de armas pesadas por Kiev y no descarta que las autoridades ucranianas gesten el plan de solucionar el conflicto por la fuerza con connivencia de los países occidentales.Ucrania y países occidentales, a su vez, acusan a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la frontera ucraniana para una posible invasión.El diálogo sobre garantías de seguridadRusia confía en seguir debatiendo con EEUU las garantías de seguridad, afirmó Riabkov.Según Riabkov, Moscú no está dispuesto a esperar de manera indefinida la respuesta de Washington sobre las garantías de seguridad ni a sumergirse en el "desbarajuste de la burocracia diplomática".El viceministro advirtió que Moscú comprende la "complejidad de esa tarea" y el carácter sin precedentes de la cuestión formulada."Eso va determinado por la toda la situación sin precedentes en la que nos encontramos, debido al curso destructivo de EEUU y sus aliados de la OTAN, que persigue la ampliación geopolítica, la ocupación militar del territorio, lo cual representa una amenaza directa e inmediata (...) para nuestra seguridad. La pelota ahora está definitivamente en el campo estadounidense. Fue su curso insistente el que causó la situación actual", subrayó.Riabkov recalcó que Rusia no recibió por el momento ningún comentario escrito de los estadounidenses ni de la OTAN sobre sus propuestas.En opinión del viceministro de Exteriores, Rusia preferiría "encontrar un entendimiento mutuo y llegar a un acuerdo ante todo con los estadounidenses".El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó un proyecto de propuesta sobre garantías de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, así como con miembros europeos de la OTAN.Las propuestas planteadas por Rusia implican que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania, la creación por parte de Rusia y la Alianza Atlántica de líneas directas para mantener contactos de emergencia y el intercambio regular de información entre Rusia y el bloque militar sobre ejercicios y maniobras militares.Además, en el borrador del acuerdo con EEUU, Rusia llamó a Washington a comprometerse recíprocamente a renunciar al despliegue de armas nucleares fuera de su territorio y devolver a su suelo las que se encuentran en otros lugares. Los dos países también deben eliminar las infraestructuras existentes para desplegar armas nucleares fuera de su, respectivos territorios.El proyecto estipula que ninguna de las dos partes emplazará su armamento o efectivos en regiones donde la otra lo podría considerar como una amenaza a su seguridad nacional "incluido en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones", a excepción del despliegue en su territorio nacional.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.

